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窒息式的友情令人喘不過氣　你也有一位因「太在乎」而疏離的「前摯友」嗎？

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash

人們總說情侶間「小別勝新婚」，其實摯友間也需要保持距離，才能讓友誼長存，也許你會覺得奇怪，難道朋友間相處也有秘訣嗎？其實無論何種關係，都需要避免做一個「黏人」的朋友，太依賴只會讓人喘不過氣來，你也曾經擁有這樣的「前摯友」嗎？

1.窒息式的友情令人厭倦

喜歡相約吃早餐、連上廁所都要黏一起，與摯友在一起的時光總是特別快樂，而失戀時，若是沒有摯友的陪伴，便無法回歸正常生活，看似正常的朋友關係，卻可能陷入「過度依賴」的漩渦中，你如此依賴摯友，但對方真的是心甘情願的嗎？

▲友情。（圖／翻攝自Unsplash）

每每在你需要摯友時，摯友總是二話不說的出現，但也許你已經打斷他正在做的事，不過，為了你他可以先放下手邊事情，這樣的情況若是偶爾發生還好，但如果你三番兩次的打擾對方，摯友是很有可能感到厭煩的。

▲友情。（圖／翻攝自Unsplash）

久而久之，摯友開始感到喘不過氣來，每次都要為了你犧牲自己的生活，連他只是跟其他朋友吃個飯，你也會覺得嫉妒、吃醋，不過，摯友的人生又不是只有你一個，怎麼能因此限制他人的生活呢？友情其實就跟情侶關係一樣，是需要拿捏好分寸的。

2.有距離的相處是最美的

試著回想一下那些許久沒見的朋友，當你們久久見一次面時，是不是又聊的天南地北，恨不得趕快再約下一次聚會呢？這和「小別勝新婚」的道理相同，真正的摯友不會因為許久沒連絡而生疏，常常見面反而容易沒了話題，久別後的聚會能訴說更多生活中的大小事呢！

▲友情。（圖／翻攝自Unsplash）

另外，越常跟一個人相處，就越容易找出他的缺點，缺點一多，就會漸漸對對方產生不滿，因此，有距離的相處是最美的，保留一些空間給對方探聽，知道摯友有缺點的同時，也能認同他的優點。

3.再好的朋友也要懂得放手

我們的人生中有許多過客，沒有誰必須非你不可，我們要認清摯友也有交友的權利，而不是當他有了新朋友就覺得對方會疏遠你，真正的摯友不會忘記你的存在，若能懂得找到自己的生活，與摯友就不需太常連絡，也能避免過度依賴喔。

▲友情。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

摯友, 在乎, 疏離, 友情
fashion.net

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