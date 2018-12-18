畫面很療癒～揹著嬰兒也有型　迷彩牛仔風背巾帥爸專用

▲QUOKKAJOY針對男性設計出嬰兒背巾 。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

年末節慶到了，想外出感受熱鬧人潮卻擔心家中小小孩推車出遊不方便嗎？美國嬰幼童用品品牌QUOKKAJOY首度來台快閃，打出自家網布透氣與舒適招牌，開賣旗下嬰兒背帶產品，還有迷彩、牛仔布等外型設計，分明是衝著爸爸來的！無論是西裝還是休閒都有得搭，出門開趴也能當帥爸。

▲背巾行動方便，可隨時觀察寶寶狀態。

相較於嬰兒車，背巾機動性強、收納方便，市面上許多背巾種類各有訴求，重點都以寶寶與使用者的機能性為優先，基本上大部分背巾重量限制為20公斤以內，過重會造成父母的身體負擔，約莫使用年紀在3至4歲左右。

QUOKKAJOY看準年末一連串的休假期間，全家出外踏青、旅遊等相關需求，在中校SOGO百貨開設首間快閃店，即起至2019／1／1止，提供民眾能夠現場試用產品，直接體驗感受，包括小孩是否適合、穿戴是否正確與父母背部壓力的實際狀況。

▲主打特種部隊使用的迷彩布材質，耐磨耐髒。

而外觀設計也是該產品重點，強調用於美國、英國、澳洲等多國特種部隊使用的迷彩布料打造，具有耐髒耐磨的特色，另還有提供牛仔材質，針對男性使用者推出，無論是搭正式西裝或是平常休閒輕鬆的打扮，使用起來都能搭配且洋溢帥氣風格。

QUOKKAJOY迷彩款與牛仔款背帶定價4,800元至5,888元，近期推出優惠組合，包括購買產品加贈口水墊、收納袋或雨罩。

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