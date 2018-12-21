fb ig video ETtoday search mobile

聖誕倒數4天／盤點「四大跑趴神器」　戴上立刻美過姐妹

> >

▲戴RADO錶過聖誕節，立刻成為派對女王。（影／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

聖誕節、跨年接著來，想要成為聚餐、派對焦點的人，千萬不能少了「跑趴神器」！以下就整理出4大品牌的腕錶，有限定的迷人可可色調、奢華耀眼的鑽石粉末，或是散發柔美氣息的珍珠母貝，絕對能助你美過好姐妹。

▲聖誕節腕錶（圖／品牌提供）

▲美度表優雅、輕奢外，一只錶更能滿足不同場合需求。（圖／品牌提供）

1.MIDO（美度表）

在繁忙的生活步調裡，一只錶要能符合多種場合需求更受青睞。全新Baroncelli II永恆系列晨夕鑲鑽女錶，以雷恩歌劇院建築線條為靈感，3點、9點和12點以鑽石點綴珍珠母貝錶盤。錶帶可以快拆換上紅色、黑色鱷魚皮及灰色織物錶帶，輕奢風格走到哪就美到哪。

▲聖誕節腕錶（圖／品牌提供）

▲星辰錶兩只聖誕限定色腕錶，各限量100只，售價24,800元。（圖／品牌提供）

2.CITIZEN（星辰錶）

冬天的打扮要讓人感到溫暖，CITIZEN便推出以「可可色」為主的聖誕限定光動能電波錶款，兩種尺寸都在巧克力色面盤上點綴玫瑰金金屬浮雕時標，錶盤中心更有同心圓設計，令視覺更具層次。小尺寸的EC1010-90X在9點鐘位置還用亮粉鋪滿扇形空間、鑲嵌天然鑽石，散發暖心氛圍時也好閃耀。

▲聖誕節腕錶（圖／品牌提供）

▲雷達表上有閃爍的鑽石粉末。（圖／品牌提供）

3.Rado（雷達表）

奮力舞動身體時，手腕上的風景可是吸睛關鍵！雷達表的True Thinline真我超薄亮鑽系列，在招牌高科技陶瓷錶身內，面盤有如鑽石粉末晶體的視覺效果，在光線照射下，呈現出耀眼光芒。更有不同顏色晶體，雪地白、銀河灰、銀白星星或閃耀金，助你成派對女王。

▲聖誕節腕錶（圖／品牌提供）

▲梅花錶也加入「快拆錶帶」的行列。（圖／品牌提供）

4.TITONI（梅花錶）

梅花錶在這個時刻，推出全新Miss Lovely時尚快拆系列，錶盤上有鑽石時標、珍珠母貝面盤，搭配橢圓形鏤空時針，為優雅面貌注入青春氣息。自行研發的快拆功能，簡單一個按鍵就能自行更換紅、藍、駝、米及精鋼錶帶，滿足時下女性的穿搭需求。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

聖誕節, 腕錶, CITIZEN, TINOTO, RADO, MIDO, 跑趴, 派對
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

超狂倫敦文青錶變出百萬種長相！　時、分、秒針竟能分開配色

風．LUXURY／江詩丹頓古董錶太有趣　看得到蝙蝠俠、飛碟、巧克力

《妹妹》恐怖情人安哲才藝大爆發！　為方形掛鐘添「流動感」

連詠心婚紗照曝光！配Converse帆布鞋、摸狗狗超隨興 比長髮時髦、比短髮多了女人味！女星們紛紛換上「鎖骨髮」 《水行俠》梅拉女王身材太火辣　瘦身5秘訣：別太常上健身房 迪麗熱巴被「襪子」毀了時尚感　被酸靠顏值撐場 南韓大創要來燒光年終啦！豬豬抱枕讓人好慵懶、金磚紅包好喜氣～ BTS防彈少年團「撞色草寫襯衫」起底！　竟來自這紳士牌 「微高領」3穿搭技巧　先從知性黑、優雅白下手　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面