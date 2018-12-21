聖誕倒數4天／盤點「四大跑趴神器」　戴上立刻美過姐妹

▲戴RADO錶過聖誕節，立刻成為派對女王。（影／品牌提供）



記者楊坊士／綜合報導

聖誕節、跨年接著來，想要成為聚餐、派對焦點的人，千萬不能少了「跑趴神器」！以下就整理出4大品牌的腕錶，有限定的迷人可可色調、奢華耀眼的鑽石粉末，或是散發柔美氣息的珍珠母貝，絕對能助你美過好姐妹。

▲美度表優雅、輕奢外，一只錶更能滿足不同場合需求。（圖／品牌提供）

1.MIDO（美度表）

在繁忙的生活步調裡，一只錶要能符合多種場合需求更受青睞。全新Baroncelli II永恆系列晨夕鑲鑽女錶，以雷恩歌劇院建築線條為靈感，3點、9點和12點以鑽石點綴珍珠母貝錶盤。錶帶可以快拆換上紅色、黑色鱷魚皮及灰色織物錶帶，輕奢風格走到哪就美到哪。

▲星辰錶兩只聖誕限定色腕錶，各限量100只，售價24,800元。（圖／品牌提供）

2.CITIZEN（星辰錶）

冬天的打扮要讓人感到溫暖，CITIZEN便推出以「可可色」為主的聖誕限定光動能電波錶款，兩種尺寸都在巧克力色面盤上點綴玫瑰金金屬浮雕時標，錶盤中心更有同心圓設計，令視覺更具層次。小尺寸的EC1010-90X在9點鐘位置還用亮粉鋪滿扇形空間、鑲嵌天然鑽石，散發暖心氛圍時也好閃耀。

▲雷達表上有閃爍的鑽石粉末。（圖／品牌提供）

3.Rado（雷達表）

奮力舞動身體時，手腕上的風景可是吸睛關鍵！雷達表的True Thinline真我超薄亮鑽系列，在招牌高科技陶瓷錶身內，面盤有如鑽石粉末晶體的視覺效果，在光線照射下，呈現出耀眼光芒。更有不同顏色晶體，雪地白、銀河灰、銀白星星或閃耀金，助你成派對女王。

▲梅花錶也加入「快拆錶帶」的行列。（圖／品牌提供）

4.TITONI（梅花錶）

梅花錶在這個時刻，推出全新Miss Lovely時尚快拆系列，錶盤上有鑽石時標、珍珠母貝面盤，搭配橢圓形鏤空時針，為優雅面貌注入青春氣息。自行研發的快拆功能，簡單一個按鍵就能自行更換紅、藍、駝、米及精鋼錶帶，滿足時下女性的穿搭需求。

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