fb ig video ETtoday search mobile

比被發好人卡更慘！這種欲拒還迎的「曲線拒絕」你要知道

> >

▲▼比被發好人卡還慘的曲線拒絕。（圖／愛奇藝、比悲傷更悲傷劇照）

▲有的人喜歡維持不進不退的曖昧關係。（圖／翻攝自比悲傷還悲傷的故事劇照）

記者曾怡嘉 / 台北報導

和他聊得很來，可是聊到某個程度想約出來時，總是愛理不理、Line總是回好慢？總是體諒他可能在忙，但或許這是一種不直接地拒絕，這個新詞叫做「曲線拒絕」。

最高段的拒絕，是他拒絕了你，而你卻不知道。怎麼說呢？你總覺得兩人興趣相投，好像很有話聊，你想要講些垃圾話的時候，他也總是善意回應。可是當兩人關係好像可以再進一步時，他好像就消失了，再次出現好像又是隔幾天的事。

▲▼比被發好人卡還慘的曲線拒絕。（圖／愛奇藝、比悲傷更悲傷劇照）

▲朋友以上、戀人未滿的狀態，讓兩人的關係充滿許多想像空間。（圖／愛奇藝）

國外最新流行一個新詞「curving」，意思是曲線拒絕，而且拒絕的高招到你完全不知情。其實這方式很常見，對方對兩人的關係有點冷處理，不前進也不後退，比起已讀不回，他會好幾天才回你短訊，又或是只挑想回的回，對於自己的行為有諸多藉口，讓你和他相處大部分時間都在等待。

▲▼比被發好人卡還慘的曲線拒絕。（圖／愛奇藝、比悲傷更悲傷劇照）

▲總是在等待對方的訊息，代表你已失去發球權。（圖／翻攝自比悲傷更悲傷的劇照）

如何判定自己已經被「曲線拒絕」？若你總是在等待，兩人關係的發球權總是在他身上，那麼十之八九已經中招。其實在一段關係中，居於劣勢地位你不可能不知情，或許你還想要說服自己，他或許真的在忙，等忙完了就會連絡你，但他或許不想和你說得太明白。

▲▼比被發好人卡還慘的曲線拒絕。（圖／愛奇藝、比悲傷更悲傷劇照）

▲有來有往的互動，才算是一段好的感情關係。（圖／愛奇藝）

研究約會心理的專家Madeleine Mason曾說過，有些人擅長說話曖昧，不會斷然拒絕，而是以簡短冷淡的回覆替代。利用這樣模糊方式滿足自己虛榮心，不明確切斷彼此關係，讓他感受時時刻刻被需要。


如何離開這樣的關係呢？當然是一方心冷或是真的明白兩人關係失衡，拒絕再由他呼之則來、揮之則去。告訴自己你值得最好的，不要再浪費時間等待，切斷這層關係，新的對象自然會出現。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

愛情, 曖昧, 兩性
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

Angelababy被酸穿魚鱗裙　高EQ回應：紅燒還是清蒸？

這身材不科學！43歲佘詩曼「細腰辣腿S曲線」全靠媽媽盯出來

逆天顏值太犯規！天王嫂昆凌擠下妮妮，成為DHC最新代言人

8成的人都搞錯！香水別噴手腕，改噴這「2個地方」香味更持久 約她去這絕對被打槍！　女生第1次約會「最討厭地點」排行榜 這款聖誕禮盒好燒！凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有 小香迷快來朝聖，LE ROUGE 「香奈兒紅色工場」將於台北登場！ 房間超亂的人才懂得6件事　椅子不是拿來坐，是拿來堆衣服的 好萊塢史上最強肌肉男星Top30　水行俠慘輸美國隊長、巨石強森也被狠甩在後 林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面