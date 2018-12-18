比被發好人卡更慘！這種欲拒還迎的「曲線拒絕」你要知道

▲有的人喜歡維持不進不退的曖昧關係。（圖／翻攝自比悲傷還悲傷的故事劇照）

記者曾怡嘉 / 台北報導

和他聊得很來，可是聊到某個程度想約出來時，總是愛理不理、Line總是回好慢？總是體諒他可能在忙，但或許這是一種不直接地拒絕，這個新詞叫做「曲線拒絕」。

最高段的拒絕，是他拒絕了你，而你卻不知道。怎麼說呢？你總覺得兩人興趣相投，好像很有話聊，你想要講些垃圾話的時候，他也總是善意回應。可是當兩人關係好像可以再進一步時，他好像就消失了，再次出現好像又是隔幾天的事。

▲朋友以上、戀人未滿的狀態，讓兩人的關係充滿許多想像空間。（圖／愛奇藝）

國外最新流行一個新詞「curving」，意思是曲線拒絕，而且拒絕的高招到你完全不知情。其實這方式很常見，對方對兩人的關係有點冷處理，不前進也不後退，比起已讀不回，他會好幾天才回你短訊，又或是只挑想回的回，對於自己的行為有諸多藉口，讓你和他相處大部分時間都在等待。

▲總是在等待對方的訊息，代表你已失去發球權。（圖／翻攝自比悲傷更悲傷的劇照）

如何判定自己已經被「曲線拒絕」？若你總是在等待，兩人關係的發球權總是在他身上，那麼十之八九已經中招。其實在一段關係中，居於劣勢地位你不可能不知情，或許你還想要說服自己，他或許真的在忙，等忙完了就會連絡你，但他或許不想和你說得太明白。

▲有來有往的互動，才算是一段好的感情關係。（圖／愛奇藝）

研究約會心理的專家Madeleine Mason曾說過，有些人擅長說話曖昧，不會斷然拒絕，而是以簡短冷淡的回覆替代。利用這樣模糊方式滿足自己虛榮心，不明確切斷彼此關係，讓他感受時時刻刻被需要。



如何離開這樣的關係呢？當然是一方心冷或是真的明白兩人關係失衡，拒絕再由他呼之則來、揮之則去。告訴自己你值得最好的，不要再浪費時間等待，切斷這層關係，新的對象自然會出現。

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