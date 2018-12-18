Angelababy被酸穿魚鱗裙　高EQ回應：紅燒還是清蒸？

▲Angelbaby仙氣逼人，但身上裙子遠看卻激似魚鱗。（圖／翻攝自愛奇藝娛樂微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Angelababy昨晚出席活動穿了一件粉、白色網狀拼成的裙子，被周冬雨調侃是魚鱗裝，她在微博上可愛回應引起大家熱烈回應，高EQ的她成功反轉焦點，還被網友大讚是美人魚。

▲有網友直言，這件洋裝也只有她的顏值撐得起。（圖／翻攝愛奇藝娛樂微博）

總是紅毯焦點的Angelababy，身著一身粉金色網狀拼的浪漫長裙，就好比花仙子迷人，燈光照射下更顯得仙氣十足。搭上她的招牌長捲髮根本就美到逆天。造型師認為baby的紅毯造型可說是從不出錯，給予了這套造型很高評價。

▲怪不了周冬雨，這面料的光澤真的十分奇妙。（圖／翻攝自愛奇藝娛樂微博）

但說實話這件裙子，顏色和設計乍看之下真的很像魚鱗，難怪被周冬雨這樣調侃，其實baby的穿著已經不只一次被拿來做文章，即使造型失誤但總以超高顏值撐起，幾乎每次都是順利過關。

Angelababy「紅燒還是清蒸？」的微博曝光後，許多網友紛紛留言：「難道你就是傳說中的美人魚？」「你的顏值撐起這個魚鱗。」「女神太美了！」

▲南韓MAMA頒獎典禮上，以一襲裸色露背裙裝現身红毯，層疊的纱裙設計露出纖腰美背。（圖／翻攝自新浪娛樂）

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