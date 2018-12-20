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超夯米妮手插枕月銷千件　特價不到500元賣翻天

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▲冷氣團報到，暖冬商品熱賣。（圖／HOLA提供）

▲冷氣團報到，暖冬商品熱賣。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

終於有冬天的感覺，2018年首波冷氣團報到，北台灣最低溫下探12度，居家「暖冬商品」銷量也突飛猛進，適逢耶誕節許多民眾開始參加交換禮物派對，單價不到千元的保暖商品備受青睞，保暖手部的手插枕，今年新款「動物長型抱枕」走日式療癒風格都熱賣，溫暖布質料與可愛風格為特色，單月銷量平均可破千件。

▲冷氣團報到，暖冬商品熱賣。（圖／HOLA提供）

▲超細纖維踏墊賣超好，冬季時可放置一塊於臥室床邊，避免下床時直接踩在冰冷地板，單價399元至799元不等。

寒冬來襲送禮當然是溫暖好，居家業者HOLA表示，上周氣溫下滑至15度，保暖商品買氣明顯成長，各類用品對比前週平均成長3至4成，包括地毯、手插枕、抱枕與踏墊都很熱銷。

針對品牌20周年慶推出與迪士尼聯名產品，因應寒流過境，可以將手放入枕心取暖設計的手插枕也熱銷，加上推出特價優惠，原價799元特價499元，不到500元就能帶回家，3周時間就狂賣4000件，米妮造型更大缺貨要等到1月初才能供應，是許多消費者中意的保暖好物。

▲冷氣團報到，暖冬商品熱賣。（圖／HOLA提供）

▲米奇／維尼系列手插枕原價799元，特價499元。

而動物造型抱枕也意外熱賣，採用質感的布料材質，可當靠墊與頸枕，療癒的動物造型不但適合擺在客廳，放在臥室也很搭配，視覺與觸感兼備開啟消費者購買慾，11月起上市至現在不到2個月，已經熱賣2000件，單價從599元至999元不等。

▲冷氣團報到，暖冬商品熱賣。（圖／HOLA提供）

▲還有小豬款式，大小42x60cm、狐狸42x67、企鵝32X66、北極熊40X87cm，售價599元起。

想讓家中在冬季更有溫暖感受，建議可從織品著手，價格平實且收納方便，選擇抗菌防滿螨的踏墊或地毯，搭配絨質、針織的抱枕或蓋毯，隔絕冰冷家具材質的接觸面積，就能在木頭或皮革沙發上也能溫暖過冬。

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關鍵字：

寒流, 冬天, , 取暖, 保暖, 小物, 居家, 手插枕, 抱枕, 療癒, HOLA
fashion.net

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