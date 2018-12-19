新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O BeoSound Edge揚聲器

▲B&O BeoSound Edge極簡設計，像是一個裝置藝術品。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

丹麥頂級音響品牌Bang & Olufsen（B&O）將在台推出旗下BeoSound Edge揚聲器，延續品牌呈現的斯堪地那維亞風格，仍是有百看不厭的表現，極簡的圓形造型，搭配金屬側邊與極具品味的操控版線條，絕不僅止於吸引男性群眾，連女性也會深深被打動。

音樂在許多人生命中事關重要，品味也是，今年在柏林舉辦的IFA國際消費電子展上，B&O宣佈推出新一代揚聲器BeoSound Edge產品，姑且不論該品牌在音質上面呈現的好口碑，BeoSound Edge彷彿裝置藝術的外型設計，未聽其聲已被吸引。

▲以英國硬幣為發想，成為基礎的極簡造型設計。

英國設計師Michael Anastassiades操刀的外觀設計，靈感來自於一枚厚實的舊款英鎊硬幣，線條簡單清爽，沒有一絲多餘，鋁製的側邊外殼經過細膩拋光，呈現出屬於金屬的美妙光澤，俐落的造型擺在家中或辦公室任何角落都適合，只要給它空間，就能讓它表演出使用者的品味。

▲放在哪裡都不會覺得突兀。



觸控面板跟外觀一樣低調，顯露淡淡光芒，偵測到使用者靠近時，頂端面板的指示燈光會自動亮起，想調整音量大小，只需輕輕滾動圓型機身，雖然外表低調，這樣的設計能說它不浮誇嗎？

▲頂部極為低調的面板。

BeoSound Edge搭載1個10吋低音單體、2個4吋中音單體以及2個0.75吋高音單體，總輸出功率為800瓦，另配置「主動式低音埠」技術，小音量時低音反射孔會閉合，成為密閉式箱體，呈現飽滿緊實而清晰的低頻，達到有力的低頻效果；若增大音量，機身背面的低音反射孔就會開啟，表現出更為厚實低沉的低頻，具有低頻的震撼感。

▲各角度都是極簡，沒有一絲累贅。

另外，透過與手機APP連線，還能使用「音量調配」功能，兩面的喇叭能微調呈現不同音量，面對比較廣大的空間能增強變得更清晰，相對的在另一面也能把音量調小，如果它正對著你孩子睡房的話。

▲也可固定在牆面上使用。

當然，BeoSound Edge也仍然維持著該品牌份量十足的價格，雖台灣上市價格未公佈，但看看美國出現的3,500元定價，折合台幣約108,000元，可預測台灣價格6位數是跑不掉了。

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