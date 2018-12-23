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覺得皮膚乾才用乳液「做白工」　這時候擦最有效

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▲皮膚,肌膚。（圖／unsplash）

▲洗完澡後要把握黃金期擦上乳液，不然一切都做白工。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

一到冬天，洗完澡之後就會發現肌膚乾燥狀況變明顯，有時候還會出現乾裂跟發癢症狀，甚至影響睡眠，若你也有這樣的問題，醫師建議在洗完澡後，需要塗上乳液來鎖住水分，而等到覺得肌膚乾乾的才去擦上乳液，其實為時已晚，要把握洗完澡後的黃金其儘速補充才有效果。

▲皮膚,肌膚。（圖／unsplash）

▲乳液主要功能是鎖水，不是滋潤。

冬季的空氣濕度較低，代表皮膚中的水份會快速蒸發，乳液的主要作用是用來「鎖水」，而不是「補充」，所以在洗完澡後的5分鐘內，就要儘速擦上乳液，避免在洗澡時補充在肌膚內的水分逸散，最好的做法是用毛巾將身體拍乾後，就直接抹上乳液。

▲皮膚,肌膚。（圖／unsplash）

▲冬季皮膚容易乾癢，建議要更換較滋潤的乳液產品。

若在冬天家中時常開暖爐，或是仍習慣穿短袖衣物在家裡走動，也建議將乳液換成更濃厚的產品，不要續用夏天主打輕薄無感的滋潤商品，會明顯感覺不夠力，而在洗澡時使用過熱的水，反而會洗去肌膚上過多的油脂，建議溫度在29度至35度間較適宜。

▲皮膚,肌膚。（圖／unsplash）

▲水能促進代謝並讓皮膚更好，記得要喝足。

而避免過度清潔與去角質，則是另一個要注意的點，除了避免水分從皮膚散失之外，也要加強身體內部的「補水」，最直接的方法便是多喝水，攝取足夠水分，身體才會有水流過皮膚上的毛細管，補充皮表水分，此外也能多攝取omega-3和omega-6，多吃酪梨、鮭魚、核桃等，有助於肌膚鎖住水分。

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關鍵字：

保養, 皮膚, 秋冬, 乾燥, 脫皮, 乳液, 肌膚, 洗澡, 沐浴, 泡湯
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