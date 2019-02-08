不出門也能瘦！跟著IG美女教練「動吃動」仙女腿、腹肌通通來

現代人愈來愈懂得好好享受生活，甜點、手搖杯、美食一口一口進入你的肚子，雖然當下感到很幸福，但吃完卻讓人有滿滿的罪惡感啊！今天儂編特別為大家介紹IG這位健身部落客Kayla Itsines，不僅教你如何吃得健康又保持良好體態，重點是在家就可以輕輕鬆鬆的做！完全是現代懶人的救星啊～

Kayla Itsines常常在IG上分享健身影片，無論你是想瘦大腿、瘦屁股、或是全身都想瘦，在這你都找到影片來練習！完全不用特別上網海底撈針找影片，這裡應有盡有，許多水水們跟著她一起養成健身計畫，像上圖Kayla Itsines分享的這位媽媽，驚人的體態變化讓儂編也想立刻拜Kayla Itsines為師！

在 Instagram 查看這則貼文 KAYLA ITSINES（@kayla_itsines）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 27 日 上午 5:06 張貼

不只如此，Kayla Itsines也會針對一些容易犯的錯誤，拍攝影片來糾正錯誤動作，你根本不需要另外花大錢去健身房找教練，她就是你的隨身教練！重點是影片還可以利用IG的保存功能讓你就算忘記，還能一直反覆複習！

心動不如馬上行動，「筆直仙女腿」、「腹肌」通通來！

在 Instagram 查看這則貼文 KAYLA ITSINES（@kayla_itsines）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 3 日 上午 11:53 張貼

Jump Squats 深蹲跳躍（12下）→Knee up單腳登階（12下）→Step ups 踏板操（12下）→Jump Lunges弓箭步交互跳（12下）→Static lunges弓箭步（12下）→Sumo squats 相撲深蹲（12下）→Mountain climbers原地登山（30下）

光靠運動還不夠！健康飲食才能維持完美身材

若是為了減肥而節食，不僅超不健康，費盡心思鎖鍊成的肌肉線條也超不好看！所以說運動＋健康飲食雙管齊下才會真正裡外都健康！除了教學影片外，Kayla Itsines也常常在IG分享她是如何「吃」出一身好身材，一下子就叫你捨棄甜點美食可能太過殘忍，就讓我們先從Kayla Itsines推薦的早餐開始吧！

「一日之計在於晨」，用早餐來開啟美好的一天！

一杯希臘咖啡、一杯鮮榨柳橙汁、還有一大杯水是Kayla Itsines認為最棒的方式來開始完美的一天！

你還可以嚐試多吃「這些」食物

在Kayla Itsines分享的健康飲食中，儂編發現以下這幾種食材很常出現在她的料理清單中，我們可能無法完全照著她的食譜走，但可以試試看開始吃這些對身體有很大助益的食物唷！

櫛瓜：低卡糖份低，又有消水腫的特性，是非常適合春夏瘦身的輔助食材！

酪梨：糖份低高能量，酪梨吃過後有飽足感，可作為調配低能量膳食材料

番茄：有抗癌、護膚的功效

馬鈴薯：熱量很低，經常吃馬鈴薯的人身體健康，又能延緩老化

高蛋白質、低脂肪含量的食物：運動後補充適量蛋白質是很重要的！不僅只有大家熟知的雞胸肉，像是牛或豬的上腰肉、板腱肉、菲力、里脊、雞蛋、鮪魚、鮭魚、白肉等，都是很好的選擇唷！

人家說好身材不是一天就能造成的，以「三日打魚，兩日曬網」的心態健身想達成夢想中的體態是不可能的！從現在起不要再羨慕別人啦～就讓我們從今天開始持之以恆的為自己的身材努力吧！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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