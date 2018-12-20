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你也有個難相處主管？先別急著離職，使出「拖」字訣就對了

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▲▼難搞主管使出拖字訣就對了。（圖／翻攝自無法成為野獸的我們劇照）

▲除了擁有出色能力，懂著察言觀色才能在職場無往不利。

記者曾怡嘉 / 台北報導 　圖 / 翻攝自《無法成為野獸的我們》劇照

梅根的私人助理相繼離職後，又傳出他們夫婦的貼身祕書Samantha，將於兩人孩子出生後離開英國皇室，Samantha曾為英女王秘書，一直以來備受皇室重用，這次丟下離職震撼彈，外界再將矛頭指向梅根，難道梅根真的難相處？如果在工作上遇到難纏主管，現實生活又讓你無法帥氣離職，該怎麼辦呢？

▲▼難搞主管使出拖字訣就對了。（圖／翻攝自無法成為野獸的我們劇照）

你一定有遇過這種主管，下班前5分鐘才說要開會，不把別人的時間當作時間，彷彿這個世界繞著他轉，只要他有空你就該隨時待命。下班時間往往一延再延，連想和朋友聚聚老是抓不準時間，若有這樣的狀況，切勿一忍再忍，試試和主管聊聊，探探他的底，才知道該怎樣應對最好。

拖延主管的無理要求

手上明明有事在處理，主管應要插個私事讓你安排，如果逆來順受，日後的要求會綿延不絕。這時候你只管在他面前裝忙，但得表現出你非常願意協助他，但是你得辦完自己的正事才能幫他，你更可表示因為工作繁多，擔心耽誤來軟性拒絕，多次婉拒後，他的心裡應該就個底了。

▲▼難搞主管使出拖字訣就對了。（圖／翻攝自無法成為野獸的我們劇照）

不滿別累積，別和他硬碰硬

在職場總會遇到情緒化的主管，只要聰明觀察就可避開正面衝突。像是剛開完檢討會議，主管正煩惱著公事，若是挑錯時機和主管請假，成功機率可想而知。當他想和你爭論時，也別和他硬碰硬，適時說出心中看法，再不能溝通就用面無表情替代爭論，若真的受不了就哭出來，偶爾宣洩情緒有助身心健康。

▲▼難搞主管使出拖字訣就對了。（圖／翻攝自無法成為野獸的我們劇照）

與同事保持良好關係

主管就已經難搞，若沒有好同事相伴，這工作怎麼做下去？在工作處理好為前提下，可以花點心思和同事維持關係，同事間有來有往，說不準下次他就是拉你一把的貴人，或是同仇敵愾的一起對付主管，吐吐苦水也比較不孤單。

關鍵字：

職場, 主管, 辭職
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