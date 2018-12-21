無印良品祭「收納小確幸」　熱門PP盒、懶骨頭沙發數十項商品滿千送百

▲無印良品年末推促銷，包括熱門商品懶骨頭沙發都有入列。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

看準年末民眾對於居家想換新、大整理或在家發懶等多種需求，在跨年檔期推出回饋方案，旗下數十款居家商品祭出消費滿5,000元送500元回饋，其中不乏品牌熱賣商品包括PP盒、懶骨頭沙發、SUS不銹鋼層架組等。

▲自由組合層架，可依個人使用習慣自由增高或拓寬，售價1,000元至12,600元。

2019年即將到來，許多中對於居家添購新品慾望也增加，MUJI無印良品針對家中3大生活空間，檢視並推出特定居家商品促銷活動，包括臥室、客餐廳、廚房與陽台等全囊括，回饋商品也包括各式家具與生活用品，從即起至2019／1／16，購買指定商品消費滿5,000元送500元抵用券。

▲軟質聚乙烯收納盒，使用PE素材，製成軟質的收納用品，售價70元至420元。

近年無印良品越來越親民，針對不同節慶檔期，也會針對生活方式與需求推出優惠回饋，台灣小家庭生活空間有限，MUJI自由組合層架系列採開放式層架設計，可依據壁面空間擺放，能自由組合，也可當開放式隔間使用，日後要修改格局也能簡單移動，受到不少民眾青睞，本次也在優惠名單內。

▲SUS不銹鋼層架組。

而懶骨頭沙發可以自由擺放，空間彈性高，一向也是熱門商品，此外只要做活動就會被搶購的PP整理盒，半透明乾淨的外觀適合融入大部分的居家設計，本次優惠品項包括彈簧床墊、有機棉三重紗織系列、自由組合層架、無垢材餐桌椅、懶骨頭沙發、鋼製寬把沙發、SUS層架系列、軟質聚乙烯收納盒與耐壓收納箱等。

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