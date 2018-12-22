LIFE・經典／不僅是音響，還有「少即是多」的品味　Bang＆Olufsen走過90年

▲Bang&Olufsen音響在家中就是一景（圖／翻攝品牌官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

什麼音響界的勞斯萊斯，都只是行銷用語而已。

丹麥品牌Bang&Olufsen（B&O）在2015年正式邁入90年歷史，或許很多人都是從外表開始覺察這品牌，但B&O並非從設計綻放開花，2個放入品牌名的創辦人，都只為無線電科技瘋狂。他們是電子工程學校的同學，對收音機技術巨大的興趣，是灌溉此品牌最初的初心。

▲近期在台上市的最新款BeoSound Edge音響。

1929年，正是丹麥當地電影院開啟「有聲電影」的初期，首部影片《汽船威利號》在當地放映時，透過B&O的音響，人們聽到了悠揚的配樂與米老鼠的逗趣聲，品牌魅力開始對廣大公眾綻放，他們從聲音中聞到花香，征服丹麥人的B&O用的是技術而非美麗。

1934，B&O推出收音機、音響與留聲機結合為一體的里程碑產品Hyperbo5 RG Steel，外型設計已經帶有簡潔摩登的風格，是該品牌首次針對設計要求的作品，針對音響效果也有一定的評價，經過80年後，該產品的設計完全不落俗套，當技術已不落人後，美麗便是脫穎而出的必要。

▲Hyperbo5 RG Steel。

受到德國包浩斯實用主義的影響，複雜的形式與花紋不再重要，滿足基本功能得去蕪存菁，也成為一種審美觀，Beolit39收音機的弧形線條，融入20年代至30年代的美學，工藝設計與技術在品牌精神達到平衡，精準與美感成了B&O的形容詞之一。

▲Beolit39收音機。

「我們希望讓空間充滿音樂，而不是讓音響設備充滿空間。」

其後，B&O也與建築師Ib Fabiansen、設計師David Lewis、Jacob Jensen、Steve McGugan等人合作，流瀉美妙音樂的音響，同時也成為一件室內擺設，視覺與聽覺都有了，能說他不是一件好收藏嗎？它培養了屬於自己品味的追隨者，包括以挑剔聞名於世的前蘋果執行長賈伯斯。

而想當然爾，B&O的價格自然不是「平民價」，發燒友的小市場本就為數不大，該品牌獲利總是有限，2012年終於在市場上推出子品牌B&OPLAY，針對耳機與攜帶音響產品開發，向口袋不深的年輕族群招手。

▲B&OPLAY Beoplay P6。

走過90年，B&O仍然奢華，不全在於價格而在於價值，少即是多的風格雖然充斥著市場，但真讓人百看不厭的工藝卻為數寥寥，下次又是哪一款產品入選MoMA呢？

究竟怎麼買好音響？閉眼聽，睜眼看，僅是如此。