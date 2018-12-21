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期間限定！IKEA百元快閃店台中逢甲開幕　有「外帶窗口」還有兒童遊戲區

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▲IKEA台中快閃百元商店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA台中百元店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA台中快閃百元商店正式開幕。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

全球第2間IKEA百元商店今（12／21）正是在台中逢甲夜市商圈開門見客，與台北店不同的除有賣199元以下的「小型家具」之外，還有方便顧客買霜淇淋與熱狗的「專屬外帶窗」，甚至考量家庭客，還規劃「兒童遊戲區」，讓家長好好血拼。

▲IKEA台中快閃百元商店。（圖／IKEA提供）

▲一開張民眾就塞滿店內。

繼12／14家具業者IKEA正式以百元快閃商店模式進駐台灣夜市之後，第二間同模式商店也在台中逢甲開張，位於台中市西屯區逢甲路62號，預計營業至2019年4月，今吸引大批民眾到店體驗。

2層樓門市一樓主要販售佈置類家飾品、廚房小物、辦公、收納以及瑞典零食，還有受到廣大消費者喜愛的IKEA霜淇淋與熱狗；二樓則販售餐具、廚房用品、浴室用品、寵物用品、布織品以及通化店較少的兒童用品，還有部分199元以下的小型家具。

▲IKEA台中快閃百元商店。（圖／IKEA提供）▲IKEA台中快閃百元商店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA台中快閃百元商店。（圖／IKEA提供）

▲設置許多情境區來激發民眾靈感。

此外，因逢甲店較台北店寬敞，也設置餐桌、浴室及客廳的情境佈置，運用店內的百元商品擺設而成，提供消費者不同的佈置靈感，二樓盡頭也有兒童遊戲區，有提供玩具及粉筆，讓孩子們開心玩樂爸媽放心買。

▲IKEA台中快閃百元商店。（圖／IKEA提供）

▲也有兒童遊樂區的貼心設計。

IKEA官方也宣布「超夯10大推薦商品」，包括38元的水漬刮刀，可清潔窗戶和浴室地板水漬；19元的BASTIS毛絮黏把；49元塑膠袋收納筒、79元STÄM數位式計時器、49元KUNGSFORS S形掛勾、25元8雙SPLITTRA竹製筷子、3件組49元的SVAMPIG二合一海綿；35元PRODUKT奶泡器；29元10件的BEVARA袋子封口夾，與4件裝49元的OLEBY磁夾。

而逢甲店有別於台北店的獨家商品，則包括199元內的小家具，如經典款MAMMUT兒童椅凳，適合兒童坐著遊戲、畫畫或作為戶外野餐用途；VESSLA附輪收納盒或是FLYTTBAR附蓋儲物籃。

▲IKEA台中快閃百元商店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA台中快閃百元商店。（圖／IKEA提供）

▲一樣走明亮溫馨的風格，與台北通化店相呼應。

IKEA表示，近期針對開幕推出促銷4／21前於百元商店掃描QR CODE加入卡友，消費就可獲得FRAKTA零錢包；2／20前卡友於百元商店消費滿300元，可獲限量FRAKTA中型環保購物袋、滿千折百抵用券、KORKEN萬用罐與線上購物滿千折百。

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關鍵字：

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fashion.net

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