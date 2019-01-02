fb ig video ETtoday search mobile

搶救冬季暗沈唇色　用3招找回你的蜜桃唇

> >

▲▼嘴唇。（圖／翻攝PEXELS）

▲秋冬嘴唇若太乾燥，有幾種方法能保養。（圖／PEXELS）

編輯／借借

或許你感覺今年冬天比去年溫暖，但這個季節平均濕度仍低過一年的許多時刻，臉部暴露在外的時間比身體多很多，也不知覺造成唇紋加深、乾癢脫屑的現象，或許乾裂可以用護唇膏補救，長久累積下來的暗沈卻很難對付，可試試用3個習慣救回你的蜜桃唇。

▲▼嘴唇示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲讓嘴唇維持美麗的粉紅色，要靠長期保養。（圖／pixabay）

多補充維生素B2
嘴唇是非常薄的皮膚構成，腸胃機能低下，也會促成嘴唇顏色黯淡，現代人生活壓力大，累積許多毒素在身體裡，腸胃與消化道功能也普遍不良，建議內在保養先從腸胃做起，多攝取菠菜、肝臟、雞蛋等含有維生素B2的食材吧。

卸妝要徹底
皮膚與嘴唇暗沉，可能是卸妝不徹底造成的，且經年累月累積，將會非常棘手，建議在狀況不明顯時，要正確而徹底的卸妝，選擇眼唇卸妝的專用液，並依照說明進行清潔，針對唇紋等不易清潔的部分做重點加強，溫柔的手法避免再增加更多紋路。

▲▼護唇膏（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲護唇膏要使用直擦，才不會讓唇紋更大。（圖／pixabay）

護唇膏用直擦
很多人秋冬喜歡持續補充護唇膏，但用錯方法可能讓唇紋越變越深，使用護唇膏時建議用「直擦」的方式，跟唇紋線條平行來進行補充，不但可以防止唇紋擴大，也能將滋潤產品推進唇紋深處，不要咬嘴唇、舔嘴唇，這樣會讓水分流失與增加暗沉。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

保養, 皮膚, 秋冬, 乾燥, 脫皮, 乳液, 肌膚, 洗澡, 沐浴, 泡湯, 嘴唇, , 口紅
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Etude House被《維尼》小豬佔領！拿出唇釉、腮紅補妝超可愛

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

ET Fashion

推薦閱讀

牡羊愛逃避、獅子總稱王　12星座男把你「當備胎」的關鍵行為

90%的人都會犯！　7個壞習慣讓你加速「變老10歲」

LIFE・經典／「閉眼版」大同寶寶超稀有　開價35萬藏家捨不得賣

新・鮮貨／單月熱賣2000支破紀錄　日本「萬毛牙刷」看不到毛尖 手持無線吸塵器「能拖地」　LG濕拖吸頭12月上市 喜歡一個人逛街、看電影　代表你心思細膩，擁有四項迷人特質 12星座2019感情運！雙魚遠距離戀愛不穩定、金牛與意料之外的人在一起 5大星座是「IG魔人」　射手廢文多、雙魚版面都美美的 2019年最熱的10部韓劇！鬼怪CP、李鍾碩都戀愛了 胖老爹、肯德基退一邊！7間正宗台式炸雞吃起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面