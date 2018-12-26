新垣結衣《非獸性男女》10大金句：「好人的結局註定悲慘」

編輯／Ann 圖／翻攝自電視劇《無法成為野獸的我們》官網

《無法成為野獸的我們》播出之後受到許多關注，不僅有人氣女神新垣結衣主演，還因為劇情實在太貼近現實，讓人看完很有實感。

內容敘述兩個理性但不同個性的男女，面帶笑容、工作完美而想坦率戀愛的女性，與不相信任何人，但受女性歡迎的毒舌會計師，於工作結束後在酒吧相遇的故事，一起來看看這些殘酷卻中肯的金句。

1.每一個人都想成為野獸，卻因為內心的考量，活得束縛又艱難。

深海晶（新垣結衣飾）30歲上班族，是一個工作出色、人見人愛的微笑天使，卻很少人知道她做了多少努力，才擁有現在的成績。然而想成為野獸的背後，卻是艱難的活著。



2.你不傻嗎？ 我才不傻。 傻子才輕鬆呢。

根元恆星（松田龍平飾）33歲的幹練會計師。處事親切只是他的表面，其實他不願意放下防備去愛別人，你也是嗎？

3.工作占了人生的三分之一，如果在這期間一直很緊張，人是會死的。

我們都把工作看的太緊張，卻忘了人生其餘的部分該怎麼活。

4.我本以為自己可以隨心所欲得到一切，可是卻出現了我再想要也得不到的東西。

工作和愛情一樣，我們都在學習中慢慢清楚自己要的是什麼，不要的又是什麼。

5.我不相信男女之間有純粹的友情。 不過，先不說性別，如果有一個人和你志趣相投，這不是很難得嗎？打破這種關係反而可惜。

很多人不相信男女有純友誼，的確，多少友誼背後藏的是，害怕打破的僵局。

6.好人的結局註定悲慘。

說穿了，現實中很少有好人好報這件事。

7.沒法承擔就不會承擔，最討厭只是嘴上說「沒事，會有辦法」的人。

做不到不丟臉，可怕的是大家覺得你都做得到，而你只好繼續演下去。

8.明明為自己做點什麼都已經足夠難了，還怎麼可能為別人做什麼。為誰做什麼，說到底都是自我滿足。

在《無法成為野獸的我們》中，演繹出很多現實難以開口的話，的確為別人做些什麼，多數還是自我滿足的產物。

9.「以前也有過苦日子」這種話，在窮困潦倒的人聽來，不過是成功者的玩笑話罷了。

工作之後才發現，成功者說的話不一定都是對的，只是因為他們已經成功罷了。

10.我們彼此都并沒有多麼喜歡對方。

其實感情說穿了，一個人丟，一個人去撿，或許我們都沒有多喜歡彼此。

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