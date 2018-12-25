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兒童小沙發「感覺像媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

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▲iloom再推旗下Aco小沙發怪獸版。（圖／iloom提供）

▲iloom再推旗下Aco小沙發怪獸版，擺在小孩房瞬間升級時髦摩登風。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

南韓居家品牌iloom怡倫家居，近年在台以童趣與質感兼備的設計受到貴婦客層青睞，在年底前推出旗下熱賣兒童沙發最新款式「怪獸電力公司Sulley Aco 蘇利文小沙發」，並在剛於大直開幕的ATT 4 Recharge新門店上市，果然引發許多路過孩童搶體驗，因應新店開張，還推出贈品與滿額贈優惠。

▲iloom再推旗下Aco小沙發怪獸版。（圖／iloom提供）

▲Aco兒童小沙發為該品牌熱賣商品。

為5歲以下寶寶設計的動物造型Aco小沙發，標榜使用安全無毒材質，且在「坐感」上模擬媽咪懷抱的人體工學，能讓寶寶自然乖乖坐下來，形成產品特色，再南韓和亞洲各國都熱賣，今年適逢米奇90年大壽，系列聯名款從「米奇＆米妮」、「小熊維尼＆小豬皮傑」等都熱銷。

▲iloom再推旗下Aco小沙發怪獸版。（圖／iloom提供）▲iloom再推旗下Aco小沙發怪獸版。（圖／iloom提供）

▲配色時髦還有兩支角超可愛。

最新款怪獸電力公司Sulley Aco蘇利文小沙發，以整體毛怪藍色為底色，討喜、療癒又逗趣的表情，可融入大多數居家裝潢，並把小孩房營造的時髦又可愛，以刺繡方式表現迪士尼Logo，也可提高整個商品的質感，主打小朋友的新年禮物，單品售價4,890元。

▲iloom再推旗下Aco小沙發怪獸版。（圖／iloom提供）

▲iloom再推旗下Aco小沙發怪獸版。（圖／iloom提供）

▲多款針對小孩房設計的家具，都可在新開門市達到更立體的體驗。

業者表示，在台灣的第5家概念店於ATT大直店7樓開幕，總坪數達到150坪，是大台北區最大品牌概念店，整體共規劃出17個房型，讓全家可悠遊在韓式居家氛圍中，包括人氣商品兒童床，也分別在獨立空間，讓小朋友體驗「怡倫式房型」的居住感受，即起推出新店優惠，消費滿3.7萬元，可獲Tau邊桌或Herbie兩層櫃，價值2,490元至2,590元。

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關鍵字：

iloom, 怡倫, 家居, 家具, 小沙發, 居家, Aco
fashion.net

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