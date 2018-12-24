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48歲莫文蔚身材比女大生更辣　曾說「不會胖是基因」實際上背後血淚史超心酸

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▲莫文蔚在演唱會上穿透膚金縷衣，露出48歲火辣身材。

記者張妤瑄／台北報導

莫文蔚甫在台北小巨蛋舉行「絕色莫文蔚25週年巡迴演唱會」，演唱會上她穿金色水鑽透膚戰袍，她露出招牌104公分細直辣腿，又獻上炸裂腹肌，全身零贅肉的狀態讓大家瞠目結舌。過去她受訪時，曾開玩笑表示能一直維持纖細身材，是「基因的關係」，讓人羨慕到極點。

▲▼莫文蔚演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲莫文蔚穿透膚金縷衣，腹肌、鉛筆腿通通出場，完全零贅肉。（圖／記者張一中攝）

但實際上，48歲的莫文蔚為了維持纖細的身材，其實背後還是有一些心酸血淚史，比如為了這場演唱會她已經嚴格控制飲食長達9個月，戒甜戒冰，禁喝最愛的紅酒與咖啡，連辛香料蔥薑蒜也絕不吃，用了「非常手段」才能在演唱會這天大露緊緻零贅肉身材。

莫文蔚靠5大秘訣維持女大生身材

1.睡前必做仰臥起坐

莫文蔚堅持仰臥起坐維持平坦腹肌，她每天至少會做30下仰臥起坐才睡覺，除非真的太累直接昏睡，否則每天必做仰臥起坐保腹肌。

▲▼林俊傑出席莫文蔚演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲莫文蔚堅持仰臥起坐養腹肌，數十年如一日。（圖／記者張一中攝）

2.倒立瘦腿

莫文蔚全身最自豪的就是美腿，她自創維持美腿的方法就是「堅持倒立」，對她來說這可以雕塑完美腿型，讓雙腿更鉛筆。

▲▼莫文蔚演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲莫文蔚招牌美腿長達104公分，超級養眼。（圖／記者張一中攝）

3.蘋果減肥法

莫文蔚曾說，不工作的時候可以放開懷吃，所以通常放假時就會稍胖一些，但如果遇到要緊急控制體重的時候，她會用「蘋果減肥法」，吃蘋果止饑，維持飽足感、減少吃其他熱量高美食的機會，漸漸瘦下來。

4.攝取纖維質

莫文蔚堅持每天食用綠色蔬菜，多攝取纖維質能促進腸胃蠕動，防止便秘，排除體內毒素，是對減肥很重要的事。

▲▼莫文蔚演唱會會後訪。（圖／記者張一中攝）

▲要保持緊緻身材，莫文蔚對飲食非常小心。（圖／記者張一中攝）

5.攝取維他命B群

莫文蔚每天都會補充維他命B群，維他命B對身體有很多好處，可以加速糖分代謝，也能幫助脂肪燃燒、排毒減肥，能促進新陳代謝。

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關鍵字：

莫文蔚, 瘦身, 減肥, 演唱會, 食譜, 金句
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