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楊冪離婚後首現身　用萬元愛迪達外套包緊緊避露臉

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▲楊冪神隱3天首度現身。（圖／CFP）

▲楊冪公布離婚消息後神隱，3天後首度現身。（圖／CFP）

記者張妤瑄／台北報導

大陸女星楊冪12月22日驚爆離婚消息，震撼娛樂圈，3天以來她呈現神隱狀態，低調行動，常在微博發佈各式穿搭美照的她也零動作，終於在今天首度被拍到現身。楊冪相當保護女兒「小糯米」，也透過公司表示宣佈消息後不再另外接受訪問，今她終於現身也相當低調，穿代言品牌愛迪達近萬元外套出門。

▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲楊冪、劉愷威12月22日宣布結束4年婚姻關係。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

楊冪是愛迪達三葉草adidas Originals大中華區品牌代言人，她私服幾乎被愛迪達全包了，這回宣布離婚後首度出現，穿的也是愛迪達黑色大外套，該款在背面有大大的三葉草Logo，並在帽沿、袖子上有標誌的三條線裝飾，雖然是黑色，但也有些造型上的小亮點。

▲楊冪神隱3天首度現身。（圖／CFP）

▲楊冪神隱3天首度現身，她穿代言的愛迪達三葉草大外套出現，全身包緊緊，幾乎沒露臉。（圖／CFP）

楊冪穿的這款是三葉草SST STADION外套，目前台灣官網未販售，大陸官網定價人民幣1,899元（約新台幣8,602元）。

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細說楊冪款三葉草外套的設計，靈感源於90年代足球員外套，是Oversize款設計，中性風格不分男女皆可穿著，並附有大帽子，冬季穿著保暖防風，楊冪穿上也正好遮住小臉，低調現身避露臉。

▲▼adidas originals。（圖／翻攝adidas originals大陸官網）

▲▼adidas originals。（圖／翻攝adidas originals大陸官網）

▲楊冪款adidas Originals外套，大陸官網定價約新台幣8,000元。（圖／翻攝官網）

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關鍵字：

楊冪, 離婚, 時尚穿搭, 楊冪離婚, 私服穿搭, 劉愷威, 小糯米, adidas Originals, 愛迪達, 三葉草, adidas
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