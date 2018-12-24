37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

▲秦嵐穿開高衩銀色禮服閃耀登場。（圖／翻攝私服街拍、秦嵐工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

《延禧宮略》「富察皇后」秦嵐甫在「星和璀璨星光夜」頒獎典禮上拿下「2018星和最受矚目亞洲女藝人獎」，她穿銀色禮服現身，閃耀登場，裙襬開衩逼近大腿根部，露出整條又白又細的美腿，轉過身來還整片美背全都送，37歲的她狀態極好，讓網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」！

▲秦嵐露整雙美腿，相當養眼。（圖／翻攝私服街拍微博）



秦嵐穿的這套銀色露腿禮服，出自以色列訂製服品牌Galia Lahav，該品牌擅長充滿蕾絲的浪漫款，但秦嵐選的這套設計風格較具現代感，胸前到腰間有抓皺蝴蝶結設計，為這件禮服增添看點，且還能順便抓出顯瘦腰身，讓她看起來更瘦更美。

▲秦嵐選穿以色列訂製服品牌Galia Lahav出席頒獎典禮。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）



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除了銀色面料的前衛感之外，裙襬側邊也加上白色紗質裙襬，為這件禮服帶來一股浪漫氣息，整體更柔和。另外，她搭配有「義大利搖滾鞋王」之稱的Giuseppe Zanotti（GZ）三帶愛心高跟涼鞋，能延伸大長腿，又能修飾腿型，讓37歲的她獲得「仙女下凡」的高評價，順利擄獲粉絲們的心。

▲秦嵐轉過身來露雪白美背，超級性感。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）