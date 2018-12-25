熊大Le Creuset來了！台灣香港限定7款超萌餐具噴發少女心

▲Le Creuset與LINE聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

年末正是送禮與開啟新家居的好時節，激發許多人少女心的法國鍋具品牌Le Creuset，近期正式公佈旗下與LINE角色們的新聯名系列，除了當家的熊大、兔兔跟莎莉之外，熊美與男朋友胖友也「入選」，倆倆互動的角色全在7款餐盤組合上，可愛的圖愛讓人想大喊「太犯規啦！」

▲聯名系列推出7款擁有可愛插畫的超療癒餐盤。

Le Creuset與LINE聯名，將廣受歡迎的經典人物與人氣的餐盤瓷與鑄鐵鍋商品結合，要準備讓餐桌與廚房更療癒，以雪紡粉、海岸藍2款人氣顏色為主要色彩，不但好看而且太適合夢幻廚娘了。

▲顏色雖低調但處處有巧思，在掀開蓋子前是否被療癒了一下？

此款聯名還利用餐盤上的圖畫述說故事，描述熊大和兔兔去法國學習廚藝，學成歸來後邀請了熊美、胖友、莎莉，一起用Le Creuset的豐富的鍋具與餐瓷準備新年大餐的點滴。大小適中的圖案設計，加上為角色們量身打造的餐盤線條，放上食物後不但不搶戲，還能為菜色加分，設計超貼心。

▲還有熊大與兔兔形狀的餐盤，少女心都激發了。

系列組合包括馬克杯、餐盤、點心盤、湯碗、瓷匙跟鑄鐵鍋，統一顏色低調又能傳達可愛心意的設計，真的光看就超級療癒的，售價從1,980元至13,000元，新品上市還有特價可享，預計12／28正式開賣，而且目前上市地點僅限台灣與香港2地，全球限量要搶要快啊！

▲連包裝都很有風格喔。

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