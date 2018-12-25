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特福28cm不沾炒鍋只買940元　三井台中港門店限時3折起

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▲特福28cm不沾炒鍋促銷。（圖／特福提供）

▲特福推出不到千元的不沾炒鍋促銷。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

法國不沾鍋品牌特福（Tefal），以加溫紅心顯示技術，成為許多新廚娘入手的選擇，近期位於三井台中港OUTLET門市正式開張，主打引進旗下全系列鍋具，並推出最低3折起優惠，近期適逢年末促銷檔期，也祭出28cm不沾鍋炒鍋與平底鍋「千元有找」特惠活動，每日限量推出讓民眾搶便宜。

▲特福28cm不沾炒鍋促銷。（圖／特福提供）

▲法國特福香檳系列28cm不沾小炒鍋。

台灣鍋具市場近年表現平穩，不再有大幅度的成長，鑄鐵鍋熱潮暫歇後，通路表示目前消費習慣又回到不沾鍋款，雖然部分消費者對於平底鍋材質可能有疑問，但不沾鍋容易使用，十分適合剛做菜的新廚娘，對於煎魚、炒菜等做菜方式也較為方便，漸漸成為最近鍋具市場主流。

▲特福28cm不沾炒鍋促銷。（圖／特福提供）

▲法國特福香檳系列28cm不沾平底鍋。

特福鍋具選在中台灣最大商場三井台中港OUTLET開設分店，完整引進包括不沾鍋、快鍋、巧變精靈鍋組、不鏽鋼鍋等，另有保溫杯壺、保鮮盒、廚房工具配件等商品，開幕首日推出特定商品3折優惠，熱賣開紅盤，本週再加碼推出人氣不沾鍋5折優惠，民眾購買指定系列，28cm炒鍋優惠價940元，或28cm平底鍋優惠價840元，每日限量50組。

業者表示，未來也將會不定期推出季節限定驚喜與促銷優惠，目前為慶祝三井門市開幕，推出熱門商品3折起、消費滿額超值加購與專櫃拍照打卡送限量小禮活動。

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關鍵字：

特福, 不沾鍋, 鍋具, 促銷, 三井, 台中港, OUTLET, 炒鍋
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