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年度代表色「活珊瑚橘」怎麼搭？就從這15款時髦又年輕的包款下手

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色彩權威Pantone 公佈 2019年的代表顏色是「活珊瑚橘（Living Coral）」，一個充滿生命力又柔和的顏色，看了馬上讓人大愛。如果覺得珊瑚橘穿在身上有點難駕馭，不妨考慮一下包款。無論你是走哪風格，背上珊瑚橘包包，立即讓整個造型變得更青春有活力，馬上為大家介紹15款珊瑚橘包，看看哪個是你的菜！

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

1.Marc Jacobs—The Softshot 21 側揹包，約NT＄10,795

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

2.Dior—Miss Dior 粉紅手提包，約NT＄85,692

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

3.Senreve—The Maestra 包，約NT＄27,605

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

4.MANU Atelier—Mini Pristine 方形包，約NT＄15,267

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

5.Fendi—小號皮革單肩包，約NT＄61,301

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

6.Moschino—鍊帶後背包，約 NT＄22,487

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

7.Prada—Executive 中號手提包，約NT＄69,399

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

8.Danse Lente—Margot皮革手提包，約NT＄10,269

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

9.Botkier—Cobble Hill 斜挎包，約NT＄ 6,107

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

10.Michael Michael Kors—Whitney 鍊帶包，約 NT＄11,888

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

11.Acne Studios—Musubi 打結皮革單肩包，約NT＄29,640

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

12.Burberry—Rucksack 尼龍後背包，約NT＄58,230

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

13.Stella McCartney—鍊帶肩揹包，約NT＄31,630

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

14.Chloé—Nile Bracelet小號皮革和絨面革單肩包，約NT＄52,728

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

15.Chloé—Faye Day迷你紋理皮革單肩包，約NT＄45,240

▲活珊瑚橘。（圖／ELLE）

TEXT／BY AFRA DING 與 YUNG YUNG　PHOTO／ELLE TAIWAN、DR

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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Pantone 2019年度代表色「活珊瑚橘」美翻了！優雅又充滿正能量配色的時尚穿搭馬上學起來

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關鍵字：

ELLE, 2019, 年度潮流色, 活珊瑚橘, 包款
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