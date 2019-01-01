年度代表色「活珊瑚橘」怎麼搭？就從這15款時髦又年輕的包款下手

色彩權威Pantone 公佈 2019年的代表顏色是「活珊瑚橘（Living Coral）」，一個充滿生命力又柔和的顏色，看了馬上讓人大愛。如果覺得珊瑚橘穿在身上有點難駕馭，不妨考慮一下包款。無論你是走哪風格，背上珊瑚橘包包，立即讓整個造型變得更青春有活力，馬上為大家介紹15款珊瑚橘包，看看哪個是你的菜！

1.Marc Jacobs—The Softshot 21 側揹包，約NT＄10,795

2.Dior—Miss Dior 粉紅手提包，約NT＄85,692

3.Senreve—The Maestra 包，約NT＄27,605

4.MANU Atelier—Mini Pristine 方形包，約NT＄15,267

5.Fendi—小號皮革單肩包，約NT＄61,301

6.Moschino—鍊帶後背包，約 NT＄22,487

7.Prada—Executive 中號手提包，約NT＄69,399

8.Danse Lente—Margot皮革手提包，約NT＄10,269

9.Botkier—Cobble Hill 斜挎包，約NT＄ 6,107

10.Michael Michael Kors—Whitney 鍊帶包，約 NT＄11,888

11.Acne Studios—Musubi 打結皮革單肩包，約NT＄29,640

12.Burberry—Rucksack 尼龍後背包，約NT＄58,230

13.Stella McCartney—鍊帶肩揹包，約NT＄31,630

14.Chloé—Nile Bracelet小號皮革和絨面革單肩包，約NT＄52,728

15.Chloé—Faye Day迷你紋理皮革單肩包，約NT＄45,240

TEXT／BY AFRA DING 與 YUNG YUNG PHOTO／ELLE TAIWAN、DR

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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