全台10大鐵板燒出爐！高級服務千元有找、海陸雙拼奢華享受

吃鐵板燒不只是在吃飯，也是一種視覺饗宴，相信看過大廚神手的大家應該都很熟悉吧！能夠邊吃邊看特技表演就是鐵板燒的特色。讓我們來看看在MENU美食誌裡，最多人去吃過的前十名鐵板燒有哪些吧！

TOP1／Mosun 墨賞新鐵板料理餐廳

台北／大安區

裝潢時尚氣氛好，尤其海陸雙拼受到許多美食客讚賞，海鮮都十分新鮮、牛豬肉質柔嫩，覺得吃不夠飽還有櫻花蝦炒飯可以吃喔！ 不過有些人認為以以價位來說CP值不算高。

▲Mosun 墨賞新鐵板料理餐廳。（圖／美食客花花花提供）

TOP2／夏慕尼新香榭鐵板燒

全台／北中南

王品集團推出的第一家鐵板燒料理，至今仍然很受歡迎。千元內就能吃到的高級服務、精緻餐點，是許多人約會聚餐的選擇。特別推薦他們的白蘭地鴨胸，肉質柔軟又煎得香脆，尤其搭配在一旁的蒜片超銷魂！

▲夏慕尼新香榭鐵板燒。（圖／美食客Sakura Ying提供）

TOP3／hot7新鐵板燒

全台

平價的的高級鐵板燒！一份套餐超級豐富，七道菜均一價299元，檸檬冰沙還可以無限續，服務還很好，吃飽飽荷包也飽飽。

▲hot7新鐵板燒。（圖／美食客ichbinalexis提供）

TOP4／饗宴鐵板燒

宜蘭／湖口

相當令人驚豔的無菜單料理！總共10～12道料理，每一道都很精緻美味又富有巧思，像是低溫燉煮的生雞蛋、包著鵝肝的魚丸，都是令客人特別深刻的創意料理。價位雖偏高，但是絕對值得！

▲饗宴鐵板燒。（圖／美食客吃貨減肥中提供）

Top5／HANA錵鐵板燒餐廳

台北／中山區

服務貼心專業、環境乾淨有質感，是在台北經營三十餘年的老字號鐵板燒！ 食材新鮮、餐點精緻，甚至讓人有吃法式料理的錯覺。餐點比如明蝦、肋眼、干貝、松露蒸蛋，都是大受好評 ！價雖偏高但是平日有便宜的商業午餐可以吃喔！

▲HANA錵鐵板燒餐廳。（圖／美食客Ashley提供）

TOP6／大江戶町 活海鮮鐵板燒

台中／南屯區

木製裝潢配上日式居酒屋的紅燈籠，整體的氛圍讓人感覺很熱鬧。邊吃蝦蟹還可以邊觀賞師傅們如何現宰現殺活海鮮。而且有機會的話一定要吃吃看他們的招牌波士頓龍蝦，滋味鮮甜口感又脆！

▲大江戶町 活海鮮鐵板燒。（圖／美食客Febi提供）

TOP7／家蒂諾鐵板燒

高雄／鼓山區

裝潢及布置很有皇室貴族的氣息，浮誇的設計很適合拍網美照！不過餐點也沒有馬虎，A5的肉質、甘甜的干貝、粒粒分明的炒飯，都相當精緻。只不過曾經被爆用的是假鵝肝，美食客們可自行斟酌是否前享用。

▲家蒂諾鐵板燒。（圖／美食客charlie提供）

TOP8／母堂 鐵板料理 ／ MU X TEPPANYAKI

高雄／苓雅區

餐廳開在不起眼的巷弄卻在當地有一定的名氣，可知有一定的實力。而且CP值超高，親民的價格就能享用到高級的食材及服務，還不收取服務費呢！只不過座位有限想吃到就一定要訂位。

▲母堂 鐵板料理 ／ MU X TEPPANYAKI。（圖／美食客超級美食研究員提供）

TOP9／香連鐵板料理

台北／大同區

終於有廉價鐵板燒可以介紹囉！ 這家的三星蔥蛋捲，外熟內生很有層次。而它最特別的餐點就是雙連蛋糕，由豬血糕及蘿蔔糕、鹹蛋及皮蛋所組成。而來照理絕對不怕吃不飽，因為飯、湯、飲料全都讓你免費吃到撐！

▲香連鐵板料理。（圖／美食客JL7_吃貨提供）

TOP10／台北晶華酒店 Robin’s鐵板燒

台北／中山區

從麵包、自助式沙拉吧到都有一定的水準，和牛、鮮甜的蘆筍、煎香蕉，每個細節都做得很到位又美味。只不過有些較挑嘴的饕客認為這家太過中規中矩不夠令人驚豔。

▲台北晶華酒店 Robin’s鐵板燒。（圖／美食客Ivy Lin提供）

TOP10／上品苑鐵板燒旗艦店

新竹／竹北市

千元內就吃得到和牛，是在新竹公認CP值很高的鐵板燒！這家的脆皮雞腿特別好吃，表面酥脆，肉質鮮嫩。甜點是紅豆銅鑼燒，甜而不膩熱呼呼的，是很完美的結尾。

▲上品苑鐵板燒旗艦店。（圖／美食客zyi__提供）

圖、文／MENU美食誌

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