「沒有雀斑的臉，就像沒有繁星的黑夜」艾迪瑞德曼童年陰影是影迷的最愛

編輯／JJ 圖／達志圖庫、翻攝自Twitter@EddieRedmayneUK、《怪獸2》劇照

曾經擔任過《愛的萬物論》與《丹麥女孩》主角的艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），原本就已經是享譽國際的演員，在去年11月上映的怪獸系列電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》後，更是讓他聲名大噪，在全球都有著大批的粉絲，許多粉絲們會暱稱艾迪為「小雀斑」，這是他迷人的特點之一，但其實雀斑也曾經造成他深刻的困擾。

其實艾迪瑞德曼並不算是第一眼帥哥，但不論是誰，都會被他所散發的氣質所吸引，是越看越好看的型，演技實力更是全世界公認的，而「雀斑」正是他的特色之一，他的雀斑確實比一般人要多，幾乎布滿了臉部肌膚，但這也是他的迷人之處，因為有了雀斑，看起來更有一種年輕的傲氣感，粉絲們還覺得特別萌呢！

艾迪瑞德曼曾經說過，因為雀斑的關係，小時候常常被同儕們嘲笑是「雀斑仔」，甚至造成他童年的陰影，只有媽媽總是說他的雀斑可愛，但他總回答：「因為你是我媽媽才這麼說」，所以還是不喜歡自己的雀斑。當他得知亞洲的粉絲們對他有「小雀斑」的稱號時，還很擔心大家是不是真的喜歡呢。

原來影迷們都喜歡他的雀斑，是艾迪瑞德曼沒有想到的，《怪獸》系列電影中女主角Katherine Waterston也曾安慰過艾迪說：「沒有雀斑的臉，就像沒有繁星的黑夜。」也正因為這些雀斑，所以是艾迪瑞德曼。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App