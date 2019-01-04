fb ig video ETtoday search mobile

「沒有雀斑的臉，就像沒有繁星的黑夜」艾迪瑞德曼童年陰影是影迷的最愛

> >

編輯／JJ　圖／達志圖庫、翻攝自Twitter@EddieRedmayneUK、《怪獸2》劇照

曾經擔任過《愛的萬物論》與《丹麥女孩》主角的艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），原本就已經是享譽國際的演員，在去年11月上映的怪獸系列電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》後，更是讓他聲名大噪，在全球都有著大批的粉絲，許多粉絲們會暱稱艾迪為「小雀斑」，這是他迷人的特點之一，但其實雀斑也曾經造成他深刻的困擾。

▲艾迪瑞德曼。（圖／翻攝自達志圖庫、美聯社、twitter）

▲艾迪瑞德曼。（圖／翻攝自達志圖庫、美聯社、twitter）

其實艾迪瑞德曼並不算是第一眼帥哥，但不論是誰，都會被他所散發的氣質所吸引，是越看越好看的型，演技實力更是全世界公認的，而「雀斑」正是他的特色之一，他的雀斑確實比一般人要多，幾乎布滿了臉部肌膚，但這也是他的迷人之處，因為有了雀斑，看起來更有一種年輕的傲氣感，粉絲們還覺得特別萌呢！

▲艾迪瑞德曼。（圖／翻攝自達志圖庫、美聯社、twitter）

艾迪瑞德曼曾經說過，因為雀斑的關係，小時候常常被同儕們嘲笑是「雀斑仔」，甚至造成他童年的陰影，只有媽媽總是說他的雀斑可愛，但他總回答：「因為你是我媽媽才這麼說」，所以還是不喜歡自己的雀斑。當他得知亞洲的粉絲們對他有「小雀斑」的稱號時，還很擔心大家是不是真的喜歡呢。

▲艾迪瑞德曼。（圖／翻攝自達志圖庫、美聯社、twitter）

原來影迷們都喜歡他的雀斑，是艾迪瑞德曼沒有想到的，《怪獸》系列電影中女主角Katherine Waterston也曾安慰過艾迪說：「沒有雀斑的臉，就像沒有繁星的黑夜。」也正因為這些雀斑，所以是艾迪瑞德曼。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

艾迪瑞德曼, Eddie Redmayne, 雀斑, 怪獸, 丹麥女孩
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Etude House被《維尼》小豬佔領！拿出唇釉、腮紅補妝超可愛

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

ET Fashion

推薦閱讀

天蠍秒回訊息、水瓶再晚也不累　12星座「這樣做」代表喜歡你

不管交往多久！情侶、夫妻都不能踩的3大地雷

畫師預測《復仇者聯盟4》大結局　鋼鐵人獨留小辣椒、美國隊長倒地慘死

狀態好到不科學！地表最強孕婦陳意涵　下周「能生了」只胖3kg 懶人減肥免運動　用「細嚼慢嚥」就能減重　2重點要做到 結婚讓妳好緊張？別怕，掌握8步驟　婚禮當天不再手忙腳亂 蔡依林素顏登封　美到粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」 少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡5歲 歐陽娜娜變身「花藝學霸」　酷妹身上藏30萬CHANEL行頭 超帥麻辣鍋老闆李皓「比食物更好吃」！　網蓋樓揪團：兩個都打包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面