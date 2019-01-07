男生也能穿熊寶寶裝　從UNIQLO人氣絨毛單品入手

在過去20年間，日本平價服飾品牌 UNIQLO 每逢秋冬兩季便會推出一系列的 Fleece 刷毛單品。而近兩年，同屬刷毛設計的毛絨材質外套尤其受到矚目，是許多品牌爭相推出的單品之一，但 UNIQLO 的高評價與好入手的價格還是許多人對於高流行感衣著的首選。

如果今年冬天也想嘗試毛絨外套這一個趨勢單品的話，不妨先以 UNIQLO U系列這件做為入門，參考日本男生是如何穿搭的吧。

米白【Fleece 毛絨外套】

深色系的服裝較難以表現精神感，靠著一件印象較為活潑的白色毛絨外套也許就能將憂鬱氣質與衣著個性平衡出好感度。

平時偏好隨意穿搭的話，在冬天就需要準備好一件可以重整衣著氣勢的外套單品。利用亮眼卻不高調的白色毛絨外套，簡單就能讓休閒穿搭變身品味造型。

黑色【Fleece 毛絨外套】

還是不擅長以淺色系的外套穿搭就選擇黑色的款式吧！不經意讓人注意到所穿搭的外套是毛絨材質，細微處的流行感使衣著的時尚度大大加分。

配合多為深色系的秋冬下身，外套選擇深色就能不易出錯。類似色調的組合，即使頻繁穿搭也不容易感到乏味。

棕色【Fleece 毛絨外套】

如果覺得黑白兩色太過死板的話，棕色系的毛絨外套也不失一個選擇。搭配上秋冬的定番格紋單品，就能成功與他人造型做出區隔感。

習慣了輕鬆感的造型，到了冬天往往會想以運動風格的外套單品穿搭吧。想要稍微改變形象的話不妨換上一件毛絨外套，不僅提高流行感也能展現別於以往的休閒印象。

Photo : WEAR

Text : An

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