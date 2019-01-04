「小米洗衣機」開賣！洗烘一體萬元有找、3分鐘就完售

編輯／Ann 圖／翻攝自小米官網

小米近年來成功以「價格戰」打下江山，旗下商品高CP值個個暢銷。近日進軍洗衣市場，推出「小米互聯網洗衣機」，號稱洗烘一體機，只要台幣1萬元有找，一推出就造成話題，甚至創下3分05秒完售的新紀錄。

▲小米洗衣機能洗能烘乾。（圖／翻攝自小米官網）

小米親民的銷售策略，早就擁有大批粉絲，現在又再添一筆，「小米互聯網洗衣機」高性能採用 BLDC 變頻電機、搭載1400 高轉速，以及21 種洗滌模式，滿足民眾的各種衣物材質。還配備 6 kg 的烘乾能力，符合大陸標準 A+ 級的洗淨態力。

連價格也一樣漂亮，首賣價定在 1,999 人民幣（約新台幣 8,916 元），洗烘一體機 10kg 版後續為 2,499 人民幣（約新台幣 1 萬 1 ,195 元），比起市價一般洗衣機，算是親民許多。

▲「小米互聯網洗衣機」號稱開賣185秒就完售。（圖／翻攝自小米官網、微博截圖）

「小米互聯網洗衣機」已經在1 月 4 日當天一早，於小米網路商城、天貓開賣，最後在短短3分05秒就完售。創辦人雷軍也公開表示，「小米進入洗衣市場的第一戰相當成功。」先不論消息的真實性，小米還是賺到了滿滿的討論度，請感興趣的朋友多加留意官網販售消息。

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