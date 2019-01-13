從模特兒到畫家　王心恬：找到出口，那些紛擾就沒那麼重要了

說到王心恬，你對她的印象是「小林志玲」還是「甜心名模」？身材高挑且長相甜美的她，自出道就護得不少粉絲的關注，更是許多品牌的御用模特兒，在各大時尚相關場合，也不難發現她的倩影。

假如你平時有關注她的社群媒體，一定會發現，除了平時的工作照，她更愛分享出國旅遊及挑戰運動的照片！不論是在旅途中留下的美景回憶，還是極限運動所感受到的甘苦，有別於一般模特兒給人刻意完美的印象，她的照片多了幾分自然與真實，彷彿在看你我身邊友人分享生活隨筆的感覺。

天底下模特兒比比皆是，出道多年的王心恬，難道都不擔心新秀崛起會威脅到自己的模特兒事業？出國旅遊這麼頻繁，該不會是因為錢已賺飽，所以沒這麼在乎工作了？想必大家跟Wazaiii編輯一樣，對這位甜姐兒有相當多的好奇，就讓Wazaiii編輯親自訪問王心恬本人，為大家一一解惑吧！

堅持自我，興趣也能融入工作

「您大學畢業於世新數位多媒體設計，是什麼契機讓您轉而投身模特兒？」

『以前別人假日可能是出去玩，但因為我小時候住在復興美工旁，所以我很常逛美術用品店，也非常喜歡畫畫。

以前爸爸媽媽會覺得，在台灣唸美術可能會餓死，那時其實我自己也會擔憂。直到我升高三的時候，因為「名模熱」正好在蔓延，媽媽就幫我報名了模特兒比賽，但我其實沒有那麼憧憬成為模特兒，依然執意要繼續唸設計。大學快畢業時，為了履行媽媽在高中時幫我簽的模特兒經紀約，我就想說不如在畢業前，好好投入這項事業吧！

後來覺得好險我當時有堅持唸設計，因為我發現對模特兒來說，職涯到一個年紀就差不多了，可是我有一技之長，所以我並不擔心若是未來不當模特兒，會不知道該何去何從。』

「您曾被品牌邀請至活動作畫，請問您為何會想把藝術設計融入模特兒事業？從一位『模特兒』到『身兼畫家的模特兒』，這之間的轉變為您的人生及事業帶來什麼影響？」

『那個時候我的經紀公司凱渥正在舉辦「凱渥夢幻之星Catwalk Competition」的比賽，洪偉明老師讓我參與舞台設計和開場動畫，之後公司也有規劃我出一本繪本和一本旅遊插畫書。我才開始覺得，也許時尚跟我喜歡的設計，並沒有差那麼遠，這也是我的優勢之一。應該說，將藝術創作融入模特兒事業這件事情，是我留下來做模特兒很關鍵的原因。』

▲熱愛繪畫的王心恬，不僅將興趣融入模特兒事業，也曾出了繪本《鳥事》，以畫筆呈現生活感受及心情抒發。

找到出口，那些紛擾就沒那麼重要了

「除了商業合作，您通常會在什麼情況下作畫？這些靈感及畫風從何而來？您最想透過這些畫作向大家傳遞什麼訊息？」

『通常我會在心情好或心情不好，這種比較極端的時候創作，因為這時我比較有靈感，像是朋友的生日或是有一個念頭我才會去畫。我不是信手捻來就能創作的人，而是一有靈感就要把整幅畫畫完。

雖然我大學時修的是數位多媒體，但在求學的過程中，還是很堅持手繪這件事情。我覺得手繪是沒有辦法替代的，每一個筆觸都是電腦沒有辦法給予的，所以我的風格跟我牡羊座的個性很像，想做什麼就做什麼，不會想太多。

我自己也是一個比較「圖像思考」的人，所以我覺得圖給別人的想法很重要。而我要傳遞的訊息一直都跟模特兒產業有很大的關係，很多東西不是你表面上看到的那樣，每個人的心情也不是你隨意可以揣測的。』

「您至今走過許多場秀、接過不少代言。剛進入模特兒圈時，是否有過不適應或遇到挫折的時候？您事後透過什麼方式紓壓及信心建立，得以造就現在如魚得水的模特兒事業？」

『從小到大我就是個不修邊幅的人，不會化妝、不會穿高跟鞋，什麼都不會，對我來說一開始最不適應的，大概就是學穿高跟鞋這件事。當然還有其他挫折，比如說從小到大，我不會去特意強調自己的優勢，或認為自己漂不漂亮，可是進了這個產業之後，理所當然要接受別人的批評，這對牡羊座的我來說，是不能接受的！

我選擇將情緒抒發在藝術上，並透過旅行和運動出去看看世界。像是參加極地超跑時，要把所有需要的食物、盥洗衣物，全部背在身上，在為期三天的比賽中，沿路反思自己需要的、多餘的東西，以這種方式淨化靈魂。這也幫助我不再那麼在乎別人的想法，覺得這些真的沒什麼重要的了。』

「在您個人的社群媒體中，可以看到相當多旅遊、運動等貼文。沒有工作時，為何您多會選擇從事戶外活動而不是待在家休息？」

『我們平時工作一整天都在走秀、彩排，如果我有戴計步器的話，數字也是很可觀！所以別人都會問我已經那麼累了，怎麼還有體力去做那麼多事情？但勞動是勞動、運動是運動，因為心情不太一樣，有時候兩者是不能畫上等號的。』

獨自旅行只為更認識真實的自己

「是什麼契機讓您開始愛上旅遊？曾有網友覺得您時常出國，都在玩樂，面對這樣的酸言酸語，您如何調適心情？有什麼話想對這些人說？」

『旅行對我來說，是心理壓力很大的時候，最好的紓壓方式。但當我分享旅遊文鼓勵大家時，很多人會留言酸我說：「首先你要有錢。」我都會回答：「對啊要有錢！因為人生的目的就是要賺錢過生活，而如何過活，是每個人自己的選擇。」

可能每個人價值觀不同啦！我只能說，把賺的錢花在旅行上面很值得，網友認為OK的話就可以當做參考。所以我不太想理會那些人，可能他們心情不好吧哈哈哈！』

「您出國這麼多次，有沒有最印象深刻的旅遊經驗？為您的人生帶來什麼影響？」

『以前我總覺得出去旅行就是要結伴，很仰賴別人安排行程或彼此作伴。土耳其是我第一次獨自一人去的國家，從頭到尾都必須自己處理，也因此發現自己比想像中的還要更勇敢一點，算是一種突破吧！所以在之後也出了一本關於土耳其的旅遊書。』

▲土耳其是王心恬首座獨自旅行的城市，整趟旅程帶給她的勇氣與突破，讓她再次以繪本形式出版《圖耳其：找到最好的自己》。

「您似乎非常享受一個人的旅行，能否分享您喜歡獨自旅行的理由？」

『第一個原因是可以輕鬆安排行程，另外就是每一趟旅行，都是我重新認識自己的一個好機會。因為在社會上人跟人的相處，有時候並不是最真實的，而且人會一直改變，所以我每趟旅程，都會重新檢視這段期間，自己有什麼新的變化。如果再多帶一個人的話，就跟在台灣一樣，不一定是真的自己，而且會少了很多思考的時間，那麼旅行就變得沒有意義了。』

平淡就是最好的愛情

「您的生活豐富，但愛情也算是生活中的一部分，您覺得您的愛情學分如何？您在愛情裡屬於哪種個性的人（理性/感性）？您認為自己在愛情的課題有什麼尚需努力或改進的地方？」

『唉～愛情學分大起大落！有時候是全部，有時候又突然可能只有百分之十。因為牡羊座事業心稍微強了一點，工作的時候會忘記愛情。而且我在愛情裡的個性，每個階段都不一樣，會忽然很感性，又突然超理性。以前我比較少站在別人的角度，也無法接受批評，但現在可能超過三十歲了，我覺得自己已經成為一個非常可以自省的牡羊座了。』

「您曾大方公開分享戀情，為何近期轉為低調，甚至有『不想再談戀愛』的宣言？身為公眾人物，感情方面較無法隨心所欲，甚至必須接收外界輿論批評，對此您有什麼想法？」

『以前的我把愛情想得太夢幻，後來看身邊的人，儘管原本再喜歡、再愛，最後都變成不歡而散的冤家，我就會覺得當初執著的東西，到底意義在哪裡？但我說的不想談戀愛，不是要單身一輩子的意思，而是不想要拘泥於小情小愛。因為我覺得兩個人可以在一起很久，然後很自然的相處、陪伴，這件事比較重要！

身處在這個環境，公眾人物就是會接收到各方的意見，之前覺得影響我一個人沒關係，但我就是不想波及到別人，所以我現在選擇低調不講，這樣對我來說是比較好的方式。』

隨興生活即是時尚

「不論是出遊還是生活，您的社群媒體多為自然捕捉的畫面及心情抒發。但現今社群媒體，時下男女多著重在分享美照而不是享受當下，您對這樣的現象有何看法？」

『沒關係啊！青春不要留白，留下一些美照，我覺得OK！因為我出國時也會拍照，但一個人旅行自拍需要架腳架，影片也是自己剪、自己編輯，比較麻煩。至於感觸的部份，因為現在所處的地方，讓我沒有辦法做自己，所以我才選擇出國旅遊，並在發佈照片的同時，分享心情寫照。但也許有些人，只是單純去一間畫室或是咖啡廳，就很有感觸。所以對於分享美照而不是享受當下的現象，我不太會去批評。』

「身為一個時尚模特兒，您旅遊時會觀察當地的時尚樣貌嗎？您心目中最時尚的城市是哪？」

『會！出國之後我才覺得台灣人的打扮太刻意了！像是荷蘭人就很隨性，跟我的個性比較像。他們每個人彷彿都有一個皮製包包，但是那個包絕對不是精品，而是設計很特別的古董級皮件。他們不管是騎腳踏車、去商店、看書，甚至是坐在草地上野餐吃個東西，我都覺得「哇！他們的配件好像都是set好的！」有種隨性卻又不失時尚的感覺。』

▲荷蘭是王心恬心中最時尚的城市，路邊野餐或騎腳踏車的荷蘭人都相當隨性卻不失時尚，與她的個性不謀而合。

「有沒有想過要到國外發展模特兒事業？您未來事業的規劃為何？」

『我其實還好，因為我一直都知道，自己的長相不是國際市場喜歡的類型。而我的目標一直是成為生活家，所以我才會喜歡在社群媒體分享我的生活。

一開始經紀公司也會擔心，希望我們的形象都能保持一點神秘感，而且要很完美，不要過度把私下的生活讓大家看到。但我就是比較叛逆一點，因為我從來不使用修圖軟體，會放一些皮膚狀況比較不好的素顏照，起初公司會反對，可是我覺得這就是大家想看的啊！』

「您認為時尚是什麼？」

『時尚是我的工作，但隨興的生活是我最喜歡的時尚。比如說房間內不需特別擺設，拍照時也不用刻意擺放名牌包或是化濃妝，對我來說，無拘無束的生活就是件最時尚的事。』

後記：

其實，Wazaiii編輯在訪問心恬之前，一直非常擔心她會是個很難親近、話不多的人。直到訪問這天，擁有高挑名模身材的心恬，打扮相當隨性自然，一抵達彼此相約的畫室，便面帶微笑，親切向編輯團隊打招呼說道：「哈囉！今天麻煩你們了！」一點兒公眾人物的架子也沒有，完全就是個自帶光芒的鄰家女孩！

正式訪談時，心恬侃侃而談，就像是朋友間的談天，讓Wazaiii編輯頓時鬆了一口氣。正如她時常在社群媒體分享的生活寫照，言談間也強烈感受到，她真的是個非常享受旅行、享受運動、享受人生的「生活家」！特別是分享旅行經歷時，從她興奮的語氣與神情中，不難發現工作忙碌的她，為何仍喜愛透過獨自旅行撫慰疲憊的身心靈，進一步重新更認識自己。

也許在年輕時曾迷網、不懂事，也會因為在意流言蜚語而影響心情，但藉由多次旅行帶給她的所見所聞，與其說她變得成熟，Wazaiii編輯反而覺得，是她更懂得生活了。

關於王心恬

台灣模特兒，高三時因參加蘭蔻七年級美少女比賽獲得現場最佳人氣獎，而進入凱渥模特兒經紀公司。2009年正式出道，迄今走過無數大型時裝及精品珠寶品牌秀。自小熱愛畫畫，除將繪畫藝術融入模特兒事業，更於2011年出版第一本個人圖文創作繪本《鳥事》。近年多至世界各地旅遊，並於2016出版旅遊繪本《圖耳其 找到最好的自己》，立志成為一名生活家。

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