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Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

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▲Melody最近喜歡迷你小包，也分享了包包的保養小密技。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

BVLGARI（寶格麗）配件每一季都備受期待，2019春夏系列既有各種黑色設計，也有粉嫩如冰淇淋色款式，Melody對其中的小型水桶包超有感，大呼：「我的衣櫃裡還沒有水桶包！」她直說現在已經過了亂買的階段，挑東西一定要經典，笑稱克制購物欲最好的方式就是：「睡前絕對不要滑IG。」

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲Melody很喜歡黑金色蟒蛇皮水桶包，約159,500元。（圖／品牌提供，以下同）

Melody擁有的第一個寶格麗包是紅色Serpenti Forever，買了10年，至今仍會使用，道理很簡單，因為夠經典，她說：「寶格麗的包包就是經典又有變化，我的第一個是紅色蜥蜴皮，也可以當手拿包也可以當側背包，好實用、很好搭，今年春夏的新款有閃電、鏡面，搖滾的感覺。」

最近喜歡小包，放進口紅、吸油紙、手機、錢就能上街，她說：「mini尺寸的包很輕巧，不管穿什麼都不會很累贅。」因此小巧的水桶包很得她的心，甚至已經想好搭配方式：「穿皮衣、皮褲、軍靴，拿這個就很好看。」

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲Melody認為寶格麗包包經典又好搭。

她表示過去繳了很多學費，現在已經學會smart shopping，在乎的是質而不是量，過年是讓購物「合理化」的好時機，她笑說：「過年小朋友會全身新的，但我自己身上有一樣新的就好，要添加一點喜氣。」

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲春夏Serpenti Forever配色如冰淇淋，約83,900元。

沒算過擁有多少包包，也不是每天換，她說：「女人就是這樣子啊，這幾個禮拜可能特別喜歡用哪幾個，用完了我就會收好。」她也分享保養方法：「包包還是要放在盒子裡，因為皮容易有壓痕，我會用紙包好，裡面放除溼包。」

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲黑色小牛皮鏡面閃電包約115,500元（上）、星塵肩背包約97,300元。

寶格麗春夏顧及了帥女孩與甜女孩，Black Glam系列強調黑色的魅力，多款黑手袋上以金屬裝飾，也有鏡面閃電設計，很有態度，看到冰淇淋色調的手袋，腦中立刻被浪漫泡泡填滿，以義大利海岸線的美麗景色為靈感，甜美誘人到不行。

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲多色珍珠魚皮包約109,900元（上）、小羊皮後背包約86,900元。

水桶包則是寶格麗的新鮮嚐試，以珠寶為靈感的鍊帶、垂墜的流蘇、可拆卸的提把，都是對細節的堅持，其中一款以霧黑蟒蛇皮加上金色滾印，產生手工剪絨織法的效果，更是獨特，難怪Melody笑說：「晚上可能會夢到它了。」

▲BVLGARI melody。（圖／品牌提供）

▲斜紋領帶型絲巾約5,500元、貓眼金屬太陽眼鏡約14,100元。

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關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, Melody, 殷悅, Serpenti Forever
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