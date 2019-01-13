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奧斯塔羅12星座一周運勢0114-0120　牡羊新年財運旺、天蠍與同事失和

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▲12星座。（圖／奧斯塔羅）

20190114-0120 奧斯塔羅12星座一週運勢 熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！學／事業運勢方面，下週更加努力的在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純地想把目前的工作做好，這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價！

TOP2：獅子座愛情運最旺！一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下週彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一週，要好好把握喔！

TOP3：牡羊座金錢運最旺！正財運運勢良好，建議下週在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握喔！

本週需注意星座

1.天秤座事業運需要留意：下週面臨學／事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感！

2.巨蟹座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願踏出一步，只會讓自己備感壓力而已！

3.天蠍座金錢運需要留意：整體偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財，多注意囉！

牡羊座

開運顏色：銀色
幸運數字：12

整體運勢★★★★
解析：下週牡羊的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下週有解決的機會，另奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下週顯得積極許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下週在處理事情或是付諸行動前，記得要再多想一下，以免結果不盡理想喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方的感情在下週顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通，所以要好好把握下週的時間喔！而單身的朋友下週要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下週有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外若是業務或自有公司類型的朋友，下週也有望進點新案子，在工作上有所突破喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運運勢良好，建議下週在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握喔！

金牛座

開運顏色：褐色
幸運數字： 65

整體運勢★★
解析：下週金牛朋友的信心與堅持度下降許多，面臨事情的熱情也相對減少，另外也要注意三分鐘熱度的狀況存在，簡而言之，下週如何延續熱情將會是需要學習的課題喔！

愛情運勢★★★
解析：下週雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致。

事業（學業）運勢★★★
解析：下週自信心不足的狀況在學／事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現，需要多加注意囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳，有破財的可能性，下週不適合投資，奧斯建議金錢方面守成就好。

雙子座

開運顏色：紫色
幸運數字： 30

整體運勢★★★
解析：長久以來的努力在下週開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺，因此奧斯建議下週適時的放鬆自己是相當重要的喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方情感在下週呈現停滯，原因來自於雙方下週進入的沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標，因此下週在感情上也將呈現平淡的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下週在學／事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下週面臨了瓶頸，讓你稍稍逃離了現實，除了想想自己的下一步之外，也順便讓自己稍稍的喘息一下！

金錢運勢★★
解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下週多避免投資會比較好喔！

巨蟹座

開運顏色：藍色
幸運數字： 07

整體運勢★★
解析：下週巨蟹座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自於某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下週要收起那些微的驕傲，適時的接受外援，情況會改善許多喔！

愛情運勢★★
解析：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願踏出一步，只會讓自己備感壓力而已！

事業（學業）運勢★★
解析：對於現況感到不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時調適自己，避免因此影響到自己的工作喔！

金錢運勢★★
解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

獅子座

開運顏色：粉紅色
幸運數字： 10

整體運勢★★★★★
解析：下週獅子朋友的企圖心增加不少，對於目前的現況開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一週，要好好把握下禮拜！一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下週進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

愛情運勢★★★★
解析：一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下週彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一週要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下週學／事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下週將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握囉！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

處女座

開運顏色：白色
幸運數字： 86

整體運勢★★★
解析：下週處女朋友則顯得消極許多，面對長久以來熟悉的事物或是工作，也較提不起勁，有部分原因是下週意會到自己的不足，開始思考方式增進自己的實力，另一部分則是因為下週注意力被其他事物吸引了，面對事情不再那麼的專注，奧斯提醒注意一下事情的輕重緩急，別花太多心思在一些不重要的事情上，而耽誤了該做的事喔！

愛情運勢★★★★
解析：下週情感中的相處則顯得溫和許多，對另一半的付出更加的無怨無悔，讓另一半在下週感到窩心，也變得更加親密！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業運勢方面，下週更加努力的在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純地想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價！

金錢運勢★★★★
解析：偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多和朋友接觸，也許會意外獲得還不錯的金錢入帳喔！

天秤座

開運顏色：綠色
幸運數字： 77

整體運勢★★★
解析：天秤座的朋友過往思緒清晰的狀況下週不再如此強烈，面對事情上會較被動些，奧斯建議下週面對人事物要主動些，否則將影響許多後續狀況唷！

愛情運勢★★
解析：下週對於感情稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，過往的回憶在下週也將浮現讓你感到苦惱，需多留意囉！

事業（學業）運勢★★
解析：下週面臨學／事業也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感！

金錢運勢★★
解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資。

天蠍座

開運顏色：橄欖綠
幸運數字： 40

整體運勢★★★
解析：不滿足的感覺將充斥在下週天蠍朋友的生活裏頭，但這樣的不滿足並非外在的影響，主要是自己內心製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下週推掉些好機會，所以下週奧斯提醒下週要多加注意上述狀況囉！

愛情運勢★★★
解析：對於情感上的不足在下週逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做的不夠，不夠體貼或是不夠包容你，但奧斯提醒你下週的感覺將是雙向的，所以也要注意一下伴侶的狀況囉！

事業（學業）運勢★★
解析：在學／事業方面，下週要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財，多注意囉！

射手座

開運顏色：黃色
幸運數字： 88

整體運勢★★★★
解析：下週射手朋友要好好把握囉！過去的辛苦付出與勞累都在下週逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下週告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的，但奧斯難免要提醒一下，雖然下週會是個豐收安逸的一週，但也別因此停下努力的腳步，休息之後還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情的努力與付出都在下週開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一週，若有求婚打算的朋友下週也可多考慮看看喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：在學／事業方面下週也顯得順利許多，若是過去在工作上努力付出的朋友，下週也有望開始獲得回報喔！雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下週的回報也不再那麼在意囉！

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下週有望開始獲得回報囉！

魔羯座

開運顏色：橘色
幸運數字： 06

整體運勢★★★★
解析：對於現況感到不太滿意，積極的想突破，會是挺上進的一週，另外奧斯提醒魔羯朋友下週的自負大上許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負，另外下週亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉！

愛情運勢★★★
解析：感情方面的爭執狀況存在，心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者或其他對象讓心不再安穩，建議下週多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單而向外尋求慰藉喔！

事業（學業）運勢★★
解析：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下週也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好喔！

水瓶座

開運顏色：天空藍
幸運數字： 60

整體運勢★★★★
解析：過往的忙碌與奔波在下週終於呈現休息的狀態了，這也讓水瓶朋友一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息一下了！但話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下週還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺有些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下週將會是穩定前進的一週，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：在學／事業方面，積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下週在工作方面要更加注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐緩一下步調會是件好事唷！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下週可以好好考慮準備投資囉！

雙魚座

開運顏色：灰色
幸運數字： 33

整體運勢★★
解析：下週雙魚朋友則顯得小心許多，面對許多事情都較放不開，大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面面對事情，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響在下週你的錢財方面，有守財奴的狀況！

愛情運勢★★
解析：下週對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下週多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：在學／事業方面，顯得綁手綁腳的，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的份內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會！

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢優於正財運，下週理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢
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