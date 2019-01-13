IN．美妝／日本花嫁唇膏洗版PTT　絕美泰奶色讓人想囤貨

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

日本對於可以讓肌膚看起來白皙、透亮，同時又能呈現出紅潤透亮感的夢幻唇色，稱之為「花嫁唇膏」；《ET FASHION》也針對3款厲害的唇彩商品，特搜出超美的花嫁色，絕對是女孩一定要擁有的單品。

【OPERA 渲漾水色唇膏】

日本OPERA的渲漾水色唇膏在5月31日登台之後，立刻在網路上引起話題，超級潤澤的質地，加上恰到好處的顯色度，受到很多女孩喜愛，最近在PTT美妝版也洗版不斷，尤其是「#05珊瑚色」一上市就被掃空。

#05珊瑚色之所以爆紅的原因，除了形象代言人林田岬優的廣告看板就是用這色之外，之前在日本上市時，因為顏色能夠讓肌膚看來白皙，不會過於濃郁，卻又可以帶出浪漫的紅潤感，因此被櫻花妹譽為「花嫁色」。

【資生堂 心機星魅蜜光圈唇膏】

資生堂全新推出的心機星魅蜜光圈唇膏，擁有潤澤感的質地，可以呈現出澎潤透亮的色澤，塗抹到雙唇之後，擁有的美容油材質，能夠讓雙唇柔嫩細緻，重現宛如自然紅潤的唇妝效果。

【LUNASOL 輕柔大地唇膏】

LUNASOL全新推出的春季彩妝，擁有透亮同時又帶有顯色度的質地，可以呈現出細緻紅潤的唇妝效果，帶出細緻的色澤，又不會過於濃郁，相當適合平時或是約會的時候使用，絕對可以讓人想要一親芳澤，其中左邊第一支的EX01泰奶色，更是讓人想要擁有的性感橘紅色，相當美麗，一推出在網路就掀起話題。