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懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

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▲Christian Louboutin紅底鞋傳奇。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

▲一抹紅底，讓黑色高跟鞋變得極其性感。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

要辨認鞋子的品牌，除了看設計，如果輕輕邁步、鞋底隱約顯出紅色，那麼立刻喊一聲「紅底鞋」不會錯，Christian Louboutin的小名比本名還響亮，簡單好記，而且一語道破特色。為什麼是紅底不是綠底、黃底？答案是粉領族的辦公桌如果放對了化妝品，可能會造就傳奇。

▲Christian Louboutin。（圖／路透社）

▲克莉絲汀史都華曾在坎城紅毯上脫掉高跟鞋、不想被束縛，因為紅底太顯眼，立刻被辨識出品牌。（圖／路透社）

鞋履設計師Christian Louboutin在1991年創立了同名品牌，紅底並不是一開始就有的，而是在1993年才出現，過程不深奧，但相當有趣。

話說Christian Louboutin一直覺得當自己的設計圖很有力量，但從平面變成立體、真實的鞋子之後，好像少了些什麼，例如黑鞋太深沉，某天，他看見助理的紅色指甲油，靈機一動，塗在鞋底，「我當下就知道，這會成功！」

▲Christian Louboutin紅底鞋傳奇。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

▲設計師Christian Louboutin（右）與熱愛紅底鞋的布蕾克萊芙莉。

掌聲鼓勵！從此紅底成了標誌，專屬色號為Pantone 8-1663 TPX，並在比利時、盧森堡、荷蘭等地註冊商標專利，為了宣示紅底主權，Christian Louboutin曾告過當時為YSL的Yves Saint Laurent、荷蘭鞋商vanHaren，起因當正是他們使用了紅色鞋底，而Christian Louboutin最終都贏了官司。

▲Christian Louboutin紅底鞋傳奇。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

▲Christian Louboutin紅底鞋傳奇。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

▲Christian Louboutin紅底鞋傳奇。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

▲紅底辨識度極高，讓高跟鞋魅力無窮。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

誰會想到一罐指甲油，能讓Christian Louboutin開啟新天地，被形容像是為鞋子搽上一抹紅唇，極具性感魅力，即便是再簡單的設計，紅色鞋底的光芒也藏不住。要是當年那名助理的指甲油不是紅色，現在會是什麼情景？

▲Christian Louboutin紅底鞋傳奇。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

▲運動鞋、男士鞋款，也都是紅底。（圖／翻攝Christian Louboutin IG）

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關鍵字：

懂時尚, Christian Louboutin, 紅底鞋
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