這些限定版保養品必買！「小紅瓶」是修護神器、「小豬瓶」青春無敵

文／Squid 圖／品牌提供

保養品除了要好用，包裝也是相當重要的關鍵，針對2019年許多品牌都推出限量版的包裝，究竟有哪些是必買的單品呢？《ET FASHION》特搜3款適合2019年買來使用、收藏的單品，絕對都是好用又超值。

1.SK-II 青春露，230ml、售價5880元

SK-II青春露「小豬瓶」以微霧光澤的紅瓶身襯托出俏皮的「小豬尾巴」的時尚新風貌。活潑大膽、不規則的圓圈設計，率性、不拘小節的圖樣環繞，打造出新春豬年第一款最時尚的收藏必買限量款，趕緊入手萌翻你的2019！

2.LANCOME 超進化肌因賦活露2019新年限量版，100ml、售價6,300元

經典修護神器《超進化肌因賦活露》，透過多種修護活性酵母配方釀酒酵母、雷特氏B菌等，有效改善所有老化問題。新年限量版紅色瓶身喜氣地彷彿召喚一整年的年輕，值得一提的是，過往年節限定的《超進化肌因賦活露》紅裝版，多以100ml大紅瓶形式釋出，2019首次同步推出30ml小紅瓶，兩種容量分別滿足新客及舊客。

3.雅詩蘭黛 特潤超導修護露-鴻(紅)運當頭限定瓶，50ml、售價3,850元

擁有強化修護科技，獨家專利夜間肌膚修護科技（ChronoluxCB™ ）為雅詩蘭黛經典專利，可以協調肌膚擁有日防護、夜修護的全面保養力，幫助減緩肌膚老化跡象，重現肌膚透亮光澤。