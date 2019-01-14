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瘋狂收藏家拍賣20年來的Supreme滑板　總價值高達台幣3千7百萬

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編輯／JJ　圖／翻攝自Sotheby's官網、IG@sothebys

世界上的收藏家無奇不有，財力與時間是必須的，但是要能持之以恆20年以上，那就真的是難能可貴，這位Supreme收藏家Ryan Fuller，便收集了Supreme從1998年以來所推出多達250多種的滑板，並與拍賣行Sotheby’s一起推動了「20 Years of Supreme」系列的線上拍賣活動，估計總價值可高達120萬美元（約台幣3千7百萬）。

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

在潮流圈子中，熱愛收藏Supreme商品的瘋狂收藏家不少，Supreme成立於1994年的紐約，滑板的推出最早追溯到1998年，在這二十年間，Supreme不斷與各領域中的佼佼者合作，將街頭、奢侈、藝術與滑板文化相結合，這些特別的滑板堪稱是時代下的藝術品，越放越有價值，根本不會有人真的買來滑。

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

Supreme合作的對象相當廣泛，其中最經典大概就是跟精品LV的聯名款式，充分展現了Supreme街頭風也能完美駕馭奢侈，另外，也有眾多當代的藝術家，像是George Condo的印象派作品、這幾年最夯的潮流指標KAWS、Damien Hirst、Marilyn Minter等等，多達250種。

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

這些滑板收藏將於1月25日在拍賣行Sotheby’s網站上開放搶購，目前滑板們也在紐約 Sotheby’s 開放展覽，讓所有喜歡潮流、藝術的人們都能看看如此驚人的收藏，也同時回味時代潮流的演變。

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

《拍賣滑板全系列照》

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

▲Supreme滑板收藏家拍賣滑板。（圖／翻攝自Sotheby`s）

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關鍵字：

Supreme, 滑板, 收藏, 拍賣, Sotheby’s, 20 Years of Supreme
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