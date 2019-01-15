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喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

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記者李薇／綜合報導

蕾絲是許多女性心中的夢幻逸品，充滿幻想的材質；知名日系彩妝品牌LADUREE最近就推出全新的蜜粉，把內在的篩網製作成粉紅色的蕾絲，上面有翩翩飛舞的蝴蝶、花朵還有葉子，相當夢幻，絕對可以喚起女孩心中的少女心。

 ▲LADUREE。（圖／翻攝自twi_tkmk IG、lm_laduree IG）

▲LADUREE推出細緻的蜜粉。（圖／翻攝自twi_tkmk IG、lm_laduree IG）

外盒以金色搭配玫瑰的設計，裡面是粉紅色大片的蕾絲，上面有翩翩飛舞的蝴蝶，還有栩栩如生的花朵及葉子，就像是花園一樣的設計，完全美到不行，細緻的蕾絲可以釋放出均勻的蜜粉，可以使用粉撲輕易地上妝，或是刷具一樣也可以。

▲LADUREE。（圖／翻攝自twi_tkmk IG、lm_laduree IG） 

▲LADUREE全新的蜜粉款式。（圖／翻攝自twi_tkmk IG、lm_laduree IG）

這款蕾絲蜜粉目前將在1月18日在日本搶先上市，售價日幣6000元，相當於台幣2000元左右，雖然在包裝上夢幻，價格當然也會稍微比較貴點，不過仍然有許多網友很期待這款商品的上市，畢竟是相當厲害的款式。

 ▲LADUREE。（圖／翻攝自twi_tkmk IG、lm_laduree IG）

連包裝都是粉紅夢幻。（圖／翻攝自twi_tkmk IG、lm_laduree IG）

用蕾絲作為彩妝單品LADUREE不是第一個，之前韓系品牌MISSHA、后，也都曾使用過蕾絲作為氣墊粉霜的內芯，只要輕輕按壓就可以釋放出細緻均勻的粉霜，不但擁有超美的視覺效果，連包裝也是美到不行。

關鍵字：

LADUREE, MISSHA, , 蜜粉, 氣墊粉餅, 氣墊粉霜, 彩妝
fashion.net

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