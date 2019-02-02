必備3大清潔神器　幫妳去除肌膚晦氣

文／Squid 圖／品牌提供

過年除舊佈新，除了要佈置新的東西，舊的髒污還有晦氣也是要去除，肌膚當然也不例外，但要如何做到除舊佈新呢？去角質也許是最好的方式，可以幫助整個肌膚重現乾淨清新，《ET FASHION》也整理3款超好用的單品，絕對要嘗試看看。

1.迪奧蜜糖磨砂潤唇膏#002，3.5g、售價1,200元

蜜糖磨砂潤唇膏承襲卓越的潤唇與去角質功效，限量推出可口誘人的粉嫩色選#002，柔嫩潤澤的雙唇，是唇妝完美展現色彩張力的關鍵，蜜糖磨砂潤唇膏含有細緻的蜜糖微粒，能溫和去除老廢角質同時滋養雙唇，讓雙唇展現宛如嬰兒般的自然粉嫩，展現可口誘人的漿果色澤，同時散發細緻光澤。

2.DHC 淨膚亮妍去角質凝露，140g、售價480元

DHC淨膚亮妍去角質凝露溫和按摩，就能輕鬆去除老舊角質，喚回滑嫩美肌，添加了能遠離暗沉、為肌膚帶來健康彈力的花類精華、神經醯胺、玻尿酸等美肌成分，除了能提升後續保養產品的滲透力之外，還能提高化妝品的貼合度。讓肌膚擁有彷彿新生般的咕溜水嫩感。

3.Aesop香芹籽抗氧化清潔面膜，60ml、售價1,350

Aesop的香芹籽護膚系列由質感輕盈且易於吸收的抗氧化防護產品組成，適合大多數膚質，可以為居住在炎熱潮濕地區和暴露在城市污染中的人群提供理想的日常護膚方案，這系列含有香芹籽提取物，具有顯著的肌膚強化和修復功效， 香芹籽配方不僅符合最高標準，還能為使用者帶來感官上的愉悅。