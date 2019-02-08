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刺青前先考慮三要素　設計師：「做自己」是要負完全責任

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▲▼KEN桑聊刺青。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

▲KEN桑聊刺青。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

網搜小組／綜合報導

在10幾20年前，刺青往往就會被定義為混黑道，或是心術不正的人才會去做的事情，隨著時代的演變和價值觀的定義不同，現在人刺青儼然是對自己的一種表現，這時候就會有一派「身體髮膚，受之父母」的聲量，往往只會得到一種反饋，「我不想受到束縛，我想做我自己」，Youtuber Ken桑本身也非常多的刺青，他以過來人的身分指出刺青本身不是件壞事，但是在做某些決定的時候必須得考量周全，如果只以一句「做自己」來涵蓋是一件非常不負責任的事情

仔細觀察，可以發現Ken桑的刺青大多都和自己有關，除了自己喜歡的動漫之外，他也透過認識的師兄師姐了解自己的前世今身，所以他也把一些圖騰刺在自己身上，當然也有部分的刺青沒有任何意義只是單純覺得好看，該不該刺青，其實Ken桑一定是不反對，只是必須考量幾個要素。

▲▼KEN桑聊刺青。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

▲KEN桑指出在沒想清楚就說做自己時是件不負責任的事情。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

1. 社會風氣：Ken桑提到台灣早期都是被外國殖民，在文化上面所受到的影響非常大，被日本統治時因為軍國主義為半壓迫式的社會風氣，衍伸了早期大家頭髮都剃著簡簡單單的平頭，自然也不會有刺青的存在，拉回日本，早期在日本有刺青的大多數都是黑道、富二代，不需要受到社會大眾的檢視。

2. 工作環境：剛剛有提到早期日本有刺青的大多數都是黑道、富二代，由於他們的工作環境跟一般人不太一樣，所以他們不需要受限於主管的臉色或是一般大眾的眼光，從而改變自己的狀態，反觀現在許多企業甚至是職位都得顧及形象，即使要刺青也都會刺在比較隱密的地方，以免影響在職場的觀感

3. 家庭：這就是Ken桑為什麼說「做自己其實是件不負責任的事情」，因為大部分的人都是單方面的一意孤行去做某些事情，忽略了周遭關心、愛自己的人，所以Ken桑希望說出「做自己」的時候，必須要對自己負起完全的責任，想想自己的家人感覺、想想自己做的事情會不會對工作產生影響。

倘若都能做到這幾點，在不違法和不違反善良風俗的情況下，自己就是自己的主人，做自己相信不會有太多人有異議！

關鍵字：

刺青, KEN桑, 做自己, JOJO冒險野郎
fashion.net

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