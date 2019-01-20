歐陽娜娜成帶貨少女　同款手機殼、髮夾、早餐通通買得到

新一代的帶貨女王想必就是歐陽娜娜了吧，不管穿什麼衣服、用什麼保養彩妝品通通都會被網友詢問。當然淘寶也少不了這樣的商機啦（笑）來看看有那些「這也能出同款的商品？」吧，像是早餐買片、髮夾、手機殼。

歐陽娜娜早餐麥片詢問度超高！



歐陽娜娜前陣子在Vlog中拍攝到自己的營養優格早餐，意外大量的被網友討論是什麼牌子，加了什麼配料。想不到這款來自喬氏超市的優格和麥片衣外受到關注，甚至引發代購潮呢！

歐陽娜娜《小姐姐的花店》髮夾也能出同款～

最近上《小姐姐的花店》因為獨立又萬能的個性而引發網友們一陣圈粉，在節目中的造型也有不少人關注呢，除了高端的服飾之外～可愛的單色髮夾也成為淘寶同款。

歐陽娜娜洗臉頭套百百種～隨便挑一個都同款！

要是平常有看娜娜的小紅書的話，應該不難發現10則裡面發文，就有快6則戴的洗臉髮套長得不一樣！兔子的、貓咪的俏皮的通通有，淘寶同款當然少不了它啦！往上造型超齊全，隨便選都跟娜娜同款喔～

歐陽娜娜手機殼變化多～想要同款真的不難！

要說娜娜的洗臉頭套很多的話～其實她的手機殼也有不少花樣，各種可愛俏皮的款式都有，淘寶怎麼可能放過這項好事呢，想要跟娜娜同款真的不難啊～

超常見！襪子也能跟娜娜同款

真的是沒看錯，就連平常看得到的條紋襪也少不了跟歐陽娜娜併在一起，在娜娜出國期間，經常拍攝校園穿搭，其中一件搭配潮流服裝中的襪子，就是它喔～

文／美人圈 圖／翻攝自歐陽娜娜小紅書、歐陽娜娜IG、淘寶

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