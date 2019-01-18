水桶腰、掰掰袖...最難瘦部位，1個動作就能輕鬆減去

文／Squid 圖／品牌提供

許多女性對於身體的曲線都很不滿意，尤其是胖小腹、掰掰袖與水桶腰，更是超常見的困擾，輕適能Banay教練就針對這樣的肥胖問題，進行一系列的基礎動作教學，可以有效解決上半身肥胖問題。

1.甩掉水桶腰TRX棒式：利用繩子的懸吊將身體重量支撐在雙手手掌，以腹部核心的力量支持身體的平衡，實際訓練核心肌群，強化腹部與腰部線條雕塑。由於TRX的繩索特性，必須花更多力氣來抵抗繩索的搖晃，相較於一般棒式能更加強對於腹部的鍛鍊。TRX棒式動作一組維持30秒，組間休息30秒，建議組數五組。

2.拉提胸型胸推：此動作將針對手臂三頭肌與上胸進行訓練，達到拉提胸型、視覺上更豐滿也有緊實手臂線條的效果。雙手與肩膀同高並向前伸直，身體稍微呈45度前傾，慢慢的彎曲雙手，讓胸口接近手把，運用雙手與胸部的力量回推，身體保持一直線，並與地面呈斜線狀態。胸推動作一組進行12至15下，組間休息30秒至1分鐘，建議組數三組。

3.整合動作上肢拉伸：面對TRX並保持適當的距離，左手彎曲，單手在胸口高度抓住兩個握把，左手隨著身體向右側躺後伸直，右手跟著身體的旋轉往後伸直，讓右手可以與TRX成一直線，回到開始動作後換邊動作，運用不同的旋轉動作有效增加上半身訓練，試圖讓手臂與吊繩呈現直線，伸展上背部、腰部、肩膀以及二頭肌肌群，改善手臂與腰部曲線。上肢拉伸動作一組進行12至15下，組間休息30秒至1分鐘，建議組數三組。