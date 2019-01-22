那些年，我們和蔡依林一起成長的5個階段　青春時期「學會不理他人的耳語」　

說起 7、8 年級的代表性歌手，除了天團五月天之外，當然不能不提如今的超級天后蔡依林，出道時間將近 20 年，陪我們度過許多快樂、悲傷的日子。對編輯來說，Jolin 帶給大家的，可不只是音樂的陪伴，更重要的是在每一個歷程中，由不同階段的她扮演著伴隨我們成長、領悟道理的角色！

青澀時期：學會不理他人的耳語

記得 Jolin 剛出道時，臉上還有些嬰兒肥，加上厚厚的嘴唇，看起來楚楚可憐的模樣，被當時的媒體取了「少男殺手」的封號。用現在的話語來說，即為時下年輕男性眼中的「正妹代表」吧！

19 歲的她，迅速成為公眾人物，放棄了一個小女孩應該要有的隱私和校園生活，還得背負著來自四面八方的評論；回過頭來看，如果是我們，有辦法長期接受無謂的批判，卻得裝作無所謂嗎？

雖說有身份和職業上的不同，但站在「同為女人」的心態上，多少能體會一點 Jolin 當時巨大的壓力，編輯從這時的她身上學會了「不要被他人的話所影響」，在紛擾中做好自己，學著於逆境中成長。

當時為了追隨 Jolin，編輯用零用錢買了白色背心和白褲子，還在頭上夾了一整排髮夾…。這種「俗」到不行的裝扮，是不是也有點「青春的味道」呢？

蛻變時期：整裝再出發

揮別了少男殺手時期，Jolin 一度被知名音樂人批評為 10 大爛歌手，加上和經紀公司的合約糾紛，使歌唱事業跌到谷底，沉寂了近 2 年的時間，推出了《看我 72 變》專輯，告訴大家蔡依林回來了！

從這張專輯開始，Jolin 的音樂有越來越多舞蹈的表現。身為她的歌迷一定知道，其實 Jolin 原先是完全不會跳舞的，是在一次又一次的練習中，才呈現出如今的光鮮亮麗。重新醞釀自己，挑戰不拿手的事物，給了歌迷和自己最佳的蛻變典範，告訴我們：「只要肯努力，醜小鴨也有變天鵝的一天。」

《看我 72 變》專輯是 7 年級女生間的共同回憶，直到今天去唱歌還是會點播好幾首，甚至琅琅上口呢！

百變時期：將不可能化為可能

而後，Jolin 又推出了《舞孃》、《特務J》、《花蝴蝶》、《Myself》等專輯，這個階段的她，不斷地挑戰人體極限，一下跳鋼管、一下跳芭蕾轉圈，或是甩著彩帶舞、表演鞍馬等多種「特殊動作」樣樣來，她的毅力讓專業的老師們紛紛瞠目結舌。

這個時期的她簡直可以用「瘋狂」來形容，每回有新的 MV 釋出，立刻引起了媒體、樂壇、歌迷們的廣大迴響，因為真的「太強」了，除了用這兩個字，編輯實在找不到更好的形容詞。當然，我們不必做到像 Jolin 這般要求完美，卻不得不肯定她說的：「我不是天才而是『地才』，所以要比別人加倍努力！」

沒有人天生就會跳舞，也沒有人天生就有能力當歌手。Jolin 告訴我們的是，當訂定了一個目標後就不要輕言放棄，唯有不斷精益求精，抱著「相信努力就會成功」的信念，才能闖出自己的一片天，化不可能為可能。

想當初，編輯和朋友們非常想學《美人計》中的 Voguing 舞風，但第一次嘗試時差點閃到腰，最後就默默放棄了…。

創新時期：奠定自我形象

到了近幾年的《MUSE》和《呸》專輯裡，可以看到蔡依林把藝術帶入音樂中，創造了不少經典；此外，這個時期的她，更在歌曲中融入了許多社會上的議題，例如《不一樣又怎樣》這首歌，帶給同志朋友們溫暖和勇氣，以天后的立場告訴大家：「愛可以有很多種形式！」

當事業到達巔峰的時候，最重要的就是要懂的變化。Jolin 歷經了各種拼命，嘗試多元挑戰後，帶著「闖出新市場」的遠見，創造出屬於自己的價值；好比我們日復一日地堅守在工作岡位上，面對同樣的事情，顯得了無生趣，這時也許應該拋下舒適圈，去學習、接觸一些從前很想嘗試的事物，也未必是件壞事。

這兩張專輯 Jolin讓大家看到她的真實想法，其實天后也和一般人一樣，有著同樣的情緒和喜怒呀！

如今，自揭瘡疤勇敢面對！

在萬眾矚目下，Jolin 的最新專輯《Ugly Beauty》終於在 2018 年年底發行，首推單曲《怪美的》，MV 裡 Jolin 對於從前所承受的極大壓力，用詼諧的方式表現出來，讓人感覺到她對人生已有了新的體悟，回歸自我聆聽內心的聲音，並勇敢地自揭瘡疤，訴說那個為了追求完美而過得很痛苦的自己。

其實，編輯覺得 Jolin 這個時候想傳達的，和一開始出道時努力不讓他人耳語影響自己的心情頗為相似。一開始是盡量不去聽他人對自己的批評，學著做好自己，最後則是練習不要因為他人的期待，而對自己過分要求，才能重新詮釋自己，了解自我的本質。

《怪美的》MV 裡面多重的角色拉扯，象徵著我們的內心，時時刻刻在所謂的好壞、對錯中找答案與抉擇。

看著天后的成長歷程，再回想自己人生中所遇過的風風雨雨，突然驚覺人生不就是如此，在困境中茁壯、在茁壯中堅強、在堅強中勇敢。我們需要明白的是，每段時期的自己，都是屬於未來蛻變、成長的重要養分，試著去接受自己不完美的地方，你依舊是星空中閃亮的一顆星。

（圖／蔡依林官方專屬頻道、Pinterest）

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