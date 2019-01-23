蠟筆小新鐵粉必敗！與SPAO合作推出9款新包　還有小白、園長超可愛

編輯／Ping 圖／翻攝自SPAO官方網站

超愛與《蠟筆小新》合作的SPAO，這次推出超可愛的背包系列，而且一共就推出了９款！從蠟筆小新、園長到校車、巧克餅都有出現，一次就給你蠟筆小新元素大集合，就算每天背不同款也不為過啦～蠟筆小心鐵粉們絕對不能錯過。

從小《蠟筆小新》就帶給我們許多歡笑，不管是他無裡頭的講話方式，或是看到姊姊就搭訕的壞習慣，還有春日部防衛隊的勇敢冒險，都是我們最美好的兒時卡通！

＃蠟筆小新款

看到小新就一定能聯想到他的招牌穿著，紅色上衣搭配黃色短褲，現在SPAO把他的穿著元素加進包包，同樣是上紅、下黃，這款絕對是經典～不能不收。

剛才講到小新的壞習慣，就是每次看到漂亮大姐姐眼睛都會變成愛心，然後問「大姐姐！你有男朋友了嗎？」、「你吃納豆喜歡放蔥花嗎？」～（死忠粉絲在這）

「（擺出動感超人招牌姿勢）：哇哈哈哈哈」最愛動感超人的小新，總是喜歡辦著動感超人，然後在家裡上演打擊惡勢力，然後在惹美冴生氣。蠟筆小新變身動感超人的周邊其實滿少見呢～喜歡的朋友怎麼可以不帶一咖回家。

＃小白

蠟筆小新裡最可愛最萌的小白也來啦～看到小白流著口水，肯定又是小新忘記餵小白了。

小白系列還有這款，看到小新抱著小白，整個人都快被融化了～這畫面也太溫馨了吧。

＃巧克餅

如果是蠟筆小新的粉絲就一定會知道，這隻粉紅色鱷魚就是出現在小新最愛的巧克餅包裝上，而且整個背包色系都是粉色的喔～超夢幻Der。

＃園長

這次還有時常穿著黃色格子西裝的園長也變成後背包，即使不像其他款有大大的圖案刺繡，但是光看這黃色的格子，絕對一眼就能認出老大的身分啦（誤）！

＃春日部防衛隊

接著還有這款，春日部防衛隊的團員們，有小新、妮妮、正南、風間與阿呆，背上這款背包，一定也可以成為其中的一員，跟他們一起大喊：「春日部防衛隊～加油！」。

＃妮妮

最後還有妮妮款，看到包包上兔子玩偶的刺繡了嗎？居然把妮妮生氣會揍的兔兔也放上去，相信這系列的設計師，一定也是鐵粉啦！

這系列已經在南韓的SPOA登場啦！身為鐵粉，好希望自己住在SPAO隔壁啊～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App