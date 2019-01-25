對妳冷淡、花費暴增...男友劈腿的5個徵兆

▲5個徵兆看出他是不是出軌了？（圖／達志示意圖）



文／Squid

感情要走得長久不容易，外在的誘惑太多，很容易就會被吸引，身為女人的妳，當發現他開始出現一些不同平常的舉動，而且次數越來越頻繁，就很有可能是感情出現了危機，尤其是這5點徵兆最常出現，一定要特別注意。

1.對妳不再有激情，避免肢體接觸

當男人的心不在妳身上之後，會開始不太願意對妳做出親密的舉動，也許是心虛、也許是將精力發洩在其他地方，當感受到他們對妳熱情不再，很可能就是出軌的前兆。

2.花費突然暴增

出軌總是會對小三多一點貼心或是付出，當妳發現另一半花費沒來由的增加很多，或者發票上總是有雙數的咖啡、或是女性用的物品，就要特別注意，錢到底都是花到哪裡去了？

3.手機不離身，碰到就敏感

在出軌初期的時候，男人們就像是進入了熱戀期，經常抱著手機跟小三曖昧傳情，若是妳發現他常常拿著手機在玩，連洗澡、上廁所都帶著，妳才碰一下就像吃炸藥一樣生氣，那案情很有可能不單純。

4.每天都加班，找不到人

男人出軌時，最常用的藉口通常都是「今天加班晚點回去」、「要去XXX出差，幾天才會回來」，當不回家的情況頻繁出現，就很有可能是到外面找小三去了。

5.會特地打扮才出門

平時完全不在乎穿搭打扮的他，穿著甚至有點邋遢，某一天突然開始在意穿著打扮，還把自己弄得乾乾淨淨、香噴噴，那外出的動機就很有可能是去見情人。