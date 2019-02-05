提升工作效率很簡單！　先把作息跟生理時鐘「同步」

▲新的一年，工作效率該提升囉～（圖／Pexels提供）

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結束了渾渾噩噩的一年，展望即將迎來的全新一年，還想要每天日夜顛倒嗎？渴望重拾規律人生的你，不妨從這個年假開始，把自己的作息跟生理時鐘「同步」，順著時間做不同事情，效率、效果都會更好。

▲什麼事後該做什麼事，快點往下看。（圖／Pexels提供）



《時間貧民》一書中，探討到生理節奏（時鐘）代表某些事課特別適合從事某些活動，並清楚條列出每個時刻對應的建議作息與活動，快點利用連假期間，慢慢同步吧！

早上5點

生理時鐘：皮質醇（壓力賀爾蒙）及胰島素升高，血糖下降。

建議作息：準備清醒

▲7點吃早餐最棒。（圖／Pexels提供）

早上7點

生理時鐘：男性會感到慾望，女性則否。血壓升高，皮質醇達到最高峰

建議作息：盥洗、用餐

早上8點

生理時鐘：大腦停止分泌褪黑激素，腸胃準備排泄

建議作息：喝咖啡提神、喝水補充水分

早上10點

生理時鐘：警覺性最高，能集中精神，此時效率也最好

建議作息：來創意挑戰、邏輯思考

▲這時候的工作狀態會是最好。（圖／Pexels提供）

中午12點

生理時鐘：開心也充滿信心，感覺時間過很快，也容易飢餓。

建議作息：心智處於顛峰，專注會有最高效率，可以吃點零食延長這狀態，但要避開糖分與精製麵粉

下午2點

生理時鐘：體力與集中力開始下滑，精神開始渙散。

建議作息：小睡20分鐘，但睡太多會影響夜間睡眠

▲下午反應還在恢復中，可以做點例行事務。（圖／Pexels提供）

下午3點半

生理時鐘：反應恢復敏捷

建議作息：處理例行事務，注意力變差就休息，也適合吸收新知。

下午4點

生理時鐘：心肺功能在5點時最強

建議作息：運動，但不要太晚開始運動

▲要注意喝太多會影響睡眠。（圖／Pexels提供）



晚上7點

生理時鐘：肝臟於8點時效率最高，早起的人在此時喝酒不必擔心宿醉

建議作息：小酌

晚上9點

生理時鐘：身體開始產生褪黑激素，體溫下降

建議作息：睡前一小時前，調暗燈光，關掉任何數位裝置，可以閱讀、聊天

▲睡前讀點書，會是不錯的選擇。（圖／Pexels提供）

晚上10點

生理時鐘：情緒與心智變得平靜

建議作息：避免看銀行帳戶等任何會讓心情不好的事物

晚上11點後：入眠

那要如何變成這樣的「晨型人」？早上別攝取咖啡因、盡可能早起曬太陽，下午別午休，可以運動、做瑜伽或冥想保持平靜。晚上則避免太晚用餐、避免酒精，可以洗個熱水澡，打開窗戶保持涼爽、遠離電子螢幕，在覺得準備好前，都不要上床。

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