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小白鞋超髒別丟掉！簡單5步驟「懶人清洗法」秒變全新

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▲洗白鞋步驟（圖／翻攝自chontelduncan IG）

▲相信你的眼睛，這左右兩張照片是同一雙鞋！（圖／翻攝自chontelduncan IG）

編輯／J

想必大家鞋櫃中都有不只一雙「小白鞋」，雖然好搭又搶眼，但無奈就是太容易髒！當已經變成「小灰鞋」後，是不是就很想要丟了？快點跟著這5步驟「懶人洗鞋法」，完全就變得如全新一樣，趁著過年洗起來～

澳洲辣模兼健身教練鄧肯（Chontel Duncan）在1月初時，用對比照證明自己讓小灰鞋變回小白鞋，是她花了6個小時的傑作，因為效果之驚人，引起英國《每日郵報》報導轉載，也令網友嘖嘖稱奇，快點來看看。

▲洗白鞋步驟（圖／翻攝自chontelduncan IG）

▲另外一雙鞋也潔白如新！（圖／翻攝自chontelduncan IG）

5步驟「懶人洗鞋法」如下：

1.使用澳洲的Sard Wonder肥皂全面地擦洗整個鞋面，同時要用冷水不斷沖洗，讓整雙鞋都浸濕。

2.之後便不要沖洗鞋子

3.將濕的「肥皂鞋」直接放在太陽下直射到乾燥（她補充她居住地只需要2小時）

4.在洗衣機的冷循環（Cold Cycle）模式中，把鞋子丟入清洗，還能加入洗衣粉。

5.放回陽光下晾乾

她放上兩雙煥然一新的小白鞋，潔白度跟新鞋沒兩樣。而若鞋側有出現摺痕、紋路，也可以試試看沾上泡沫後，用吹風機「熨平」，要注意吹完後別用手碰，讓鞋子自己冷卻。

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關鍵字：

小白鞋, 洗鞋, 撇步, 新鞋
fashion.net

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