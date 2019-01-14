下單立刻回本！日雜附贈「高質感皮夾」　精選5本女孩必搶

▲這幾本日雜，拜託不要跟我搶！（圖／翻攝自Maru_minyan22、ZashiDiary Twitter）

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馬上就要過農曆新年了，想要換一個新錢包、皮夾，或是來個收納包的人，不妨從2月號的日雜「下手」！依循著贈品比雜誌更吸睛的慣例（誤），以下精選5本附贈「高質感皮夾」的好選擇，下單就立刻回本，買到賺到啦～

▲那吊飾好美呀～（圖／翻攝自www.books.com.tw）

1.《IN RED》

贈品：URBAN RESEARCH灰色迷你錢包＆馬蹄造型吊飾

二月號的《IN RED》，是教導30歲的女生要如何打扮、散發成熟品味，除了穿搭與彩妝外，還介紹保養、旅遊、紓壓等內容，讓內外同步提升到更美的層次。至於贈品部分，有一個灰色的錢包跟鍍金的馬蹄吊飾，百搭又能凸顯輕奢感，很適合都會女性選購。

▲格紋長夾好有質感！（圖／翻攝自www.books.com.tw、ZashiDiary Twitter）



2.《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》

贈品：LA BAGAGERIE白色格菱紋長夾＆迷你錢包

這本《大人のおしゃれ手帖》真的CP值超高！雜誌本身才450元，卻一口氣附贈菱格紋長夾、小錢包，都是女生能接受的純白色系，送禮自用兩相宜，能不買嗎？

▲米奇的粉絲必收啊～（圖／翻攝自www.books.com.tw、magazinsup Twitter）

3.《mini》

贈品：X-girl米奇黑色錢包

大家都知道，2018年是米奇的90歲生日，還沒有一起慶生的人，現在還有機會！《mini》雜誌裡面回顧2018年最夯妝容、嚴選人氣服飾外，也附贈米奇錢包，讓你可以紀念這經典一刻。

▲收納包原來可以手帳。（圖／翻攝自www.books.com.tw、ZashiDiary Twitter）

4.《spring》

贈品：Lisa Larson多功能收納包＆透明收納袋4入組

最可愛的莫過於是這本！讓許多女人變美的《spring》，這回跟北歐人氣品牌Lisa Larson合作，推出超萌的「刺蝟多功能收納包」，裡面有4個夾層，並附上4款收納袋與6孔夾設計，再買些內頁就是超實用的手帳，是不是很想要？

▲少女不能錯過這本～（圖／翻攝自Maru_minyan22 Twitter、www.books.com.tw）

5.《SWEET》

贈品：Maison de FLEUR粉色格菱紋長夾＆花漾收納包

深受年輕女生喜歡的《SWEET》，整本連贈品都是走甜美系，粉色菱格紋長夾加上一個印著春天爛漫印花的收納包，也才370元，再強調一次：買到真的賺到！

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