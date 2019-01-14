fb ig video ETtoday search mobile

下單立刻回本！日雜附贈「高質感皮夾」　精選5本女孩必搶

> >

▲2月號日雜（圖／翻攝自Maru_minyan22、ZashiDiary Twitter）

▲這幾本日雜，拜託不要跟我搶！（圖／翻攝自Maru_minyan22、ZashiDiary Twitter）

編輯／J

馬上就要過農曆新年了，想要換一個新錢包、皮夾，或是來個收納包的人，不妨從2月號的日雜「下手」！依循著贈品比雜誌更吸睛的慣例（誤），以下精選5本附贈「高質感皮夾」的好選擇，下單就立刻回本，買到賺到啦～

▲2月號日雜（圖／翻攝自www.books.com.tw）

▲那吊飾好美呀～（圖／翻攝自www.books.com.tw）

1.《IN RED》
贈品：URBAN RESEARCH灰色迷你錢包＆馬蹄造型吊飾

二月號的《IN RED》，是教導30歲的女生要如何打扮、散發成熟品味，除了穿搭與彩妝外，還介紹保養、旅遊、紓壓等內容，讓內外同步提升到更美的層次。至於贈品部分，有一個灰色的錢包跟鍍金的馬蹄吊飾，百搭又能凸顯輕奢感，很適合都會女性選購。

▲2月號日雜（圖／翻攝自www.books.com.tw、ZashiDiary Twitter）

▲格紋長夾好有質感！（圖／翻攝自www.books.com.tw、ZashiDiary Twitter）

2.《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》
贈品：LA BAGAGERIE白色格菱紋長夾＆迷你錢包

這本《大人のおしゃれ手帖》真的CP值超高！雜誌本身才450元，卻一口氣附贈菱格紋長夾、小錢包，都是女生能接受的純白色系，送禮自用兩相宜，能不買嗎？

▲2月號日雜（圖／翻攝自www.books.com.tw、magazinsup Twitter）

▲米奇的粉絲必收啊～（圖／翻攝自www.books.com.tw、magazinsup Twitter）

3.《mini》
贈品：X-girl米奇黑色錢包

大家都知道，2018年是米奇的90歲生日，還沒有一起慶生的人，現在還有機會！《mini》雜誌裡面回顧2018年最夯妝容、嚴選人氣服飾外，也附贈米奇錢包，讓你可以紀念這經典一刻。

▲2月號日雜（圖／翻攝自www.books.com.tw、ZashiDiary Twitter）

▲收納包原來可以手帳。（圖／翻攝自www.books.com.tw、ZashiDiary Twitter）

4.《spring》
贈品：Lisa Larson多功能收納包＆透明收納袋4入組

最可愛的莫過於是這本！讓許多女人變美的《spring》，這回跟北歐人氣品牌Lisa Larson合作，推出超萌的「刺蝟多功能收納包」，裡面有4個夾層，並附上4款收納袋與6孔夾設計，再買些內頁就是超實用的手帳，是不是很想要？

▲2月號日雜（圖／翻攝自Maru_minyan22 Twitter、www.books.com.tw）

▲少女不能錯過這本～（圖／翻攝自Maru_minyan22 Twitter、www.books.com.tw）

5.《SWEET》
贈品：Maison de FLEUR粉色格菱紋長夾＆花漾收納包

深受年輕女生喜歡的《SWEET》，整本連贈品都是走甜美系，粉色菱格紋長夾加上一個印著春天爛漫印花的收納包，也才370元，再強調一次：買到真的賺到！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

日雜, 日本, 雜誌, 皮夾, 皮包, 米奇, 錢包, 收納包
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

日雜狂到無極限！　買書竟附贈「推幣機」，CP值超高

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡5歲

8位迪士尼公主教戰「約會穿搭」　灰姑娘唯美、晚宴學貝兒

奧斯塔羅12星座一周運勢0114-0120　牡羊新年財運旺、天蠍與同事失和 17歲開啟天王嫂人生　昆凌：結婚不是年紀問題，而是什麼時候遇到對的人 歐美名人第一美　《水行俠》梅拉Amber Heard減重竟靠「味噌湯」 分手後告訴自己四件事　迎接「對的人」之前讓自己變更好 從購物專家到創立鱷魚包精品　孫嘉欣：踏出安逸的舒適圈！ 從模特兒到畫家　王心恬：找到出口，那些紛擾就沒那麼重要了 刷毛上竟有超萌拉拉熊的臉　熊野推限定彩妝，準備飛日本搶購

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面