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日雜狂到無極限！　買書竟附贈「推幣機」，CP值超高

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▲日雜送「推幣機」（圖／翻攝自YouTube／SHOGAKUKANch）

▲買這本日雜，會得到一台「推幣機」！（圖／翻攝自YouTube／SHOGAKUKANch）

編輯／J

有買過日本雜誌的人都知道，隨書附贈的小禮物，總是比雜誌更吸引人（有時候單價還更高）！而最近有本雜誌竟然會附贈一台「推幣機」，不出門就能玩到爽，這CP值會不會太高？

▲日雜送「推幣機」（圖／翻攝自YouTube／SHOGAKUKANch）

▲組合好的推幣機好逼真～（圖／翻攝自YouTube／SHOGAKUKANch）

日本時尚雜誌很常看到會有化妝包、手提袋或甚至豪華的收納組等，超「澎湃」贈品，令人心甘情願掏錢。專門給學齡前兒童看的《幼稚園》，在2019年2月號下重本，把大家到電子遊樂場都會玩的「推幣機」直接送給你。

▲日雜送「推幣機」（圖／翻攝自sho.jp）

▲貼心的準備好硬幣～（圖／翻攝自sho.jp）

這是繼2018年10月份送出「扭蛋機」後另一好康大禮，只要先將紙板塞入電池，接著卡進相對應的位置，迅速就能大功告成。手拙的人可以跟著教學影片，一步一步跟著做，連小朋友都能完成，想必一定超簡單。

▲日雜送「推幣機」（圖／翻攝自YouTube／SHOGAKUKANch）

▲隨時都能玩到爽！（圖／翻攝自YouTube／SHOGAKUKANch）

完成後，裡面還貼心地準備好50枚硬幣，就可以展開「無限次」的推幣，讓你玩到大呼過癮！除了超狂贈品，雜誌內容介紹SEGA遊戲中心的秘密、巧克力餅乾配方、動物與民俗童話故事，豐富的內容配上「推幣機」，買給家裡的小朋友（或自己玩）超合適。

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關鍵字：

日雜, 推幣機, 幼稚園, 雜誌, 附贈
fashion.net

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