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日本星巴克杯有「雪白富士山」！　2019新年周邊美到失心瘋

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▲日本星巴克2019新品（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

▲日本星巴克推出2019新年周邊，富士山直接跑到杯子上！（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

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2019即將到來，還沒想好新年展望的你，不如從星巴克杯子找希望！日本官方熱騰騰宣布新年系列周邊，在馬克杯、保溫杯上看得到「雪白富士山」，這個讓許多人看了能激發出正能量的美景，相信會給你一個美好的開始。

▲日本星巴克2019新品（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

▲杯子上有富士山，會不會太可愛～（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

日本星巴克（Starbucks）在26日公開全新的2019年新年周邊商品，最令人驚喜的，莫過於把觀光勝地富士山「搬」到杯子上！馬克杯、保溫杯都以藍色作為杯身主色，杯口處則用白色象徵雪跡覆蓋的景色，上面更有一顆紅太陽（馬克杯則化作紅色把手），生活每一刻，都能神遊日本人心中的聖山，隨時注入積極能量。

▲日本星巴克2019新品（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

▲日本星巴克2019新品（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

▲招財貓、不倒翁會帶來好運唷。（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

新的一年，每個人都想祈求好運，星巴克便把寺廟神社常見的的招財貓、達摩不倒翁等吉祥物們，成為保溫杯的Q版印花，配上粉色調的黃與藍色，看了絕對會有好心情。還有將不倒翁形狀直接變成馬克杯，生動的怒怒表情，是不是很可愛呢？

▲日本星巴克2019新品（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

▲日本星巴克2019新品（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

▲農曆豬年也快到了，一起買起來吧！（圖／翻攝自www.starbucks.co.jp）

另外也迎接農曆豬年，可愛的小豬當然沒缺席，有配上大紅底色的喜氣版本，或是有梅花與山豬的俏皮版，以及星巴克熊熊Bearista換上「山豬裝」，可愛的設計叫人難以抉擇。飲品部分推出全新的芝麻拿鐵、芝麻星冰樂，在日本跨年的人可別錯過。

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關鍵字：

星巴克, 日本, 2019, 新年, 富士山, 不倒翁, 招財貓, 豬年
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