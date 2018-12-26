米奇用「長短手」指出時間！　迪士尼聯名錶，每一刻都萌翻

▲米奇指示時間的模樣超可愛～（圖／翻攝自www.beams.co.jp）

記者楊坊士／綜合報導

大家都知道2018年是迪士尼大人物米奇的90歲生日，時尚圈各品牌都推出相關聯名商品祝壽，現在又有超可愛的腕錶出爐！能看到米奇用「長短手」指出時間，每一刻都能看到牠雙手放置在不同位置，隨時都萌翻天啦！

▲售價10,800日元（約台幣3015元），滿好入手。（圖／翻攝自www.beams.co.jp）

在12月接近下旬才公開的聯名腕錶，是來自日系品牌BEAMS與超過160年歷史的美國腕錶品牌TIMEX（天美時）合作，以1930年代的動畫風格為主，站直直的米奇微笑地用雙手指示著時間，看似相當愜意。錶盤兩旁印有品牌Logo，有紅黑織帶配白面錶盤、黃黑織帶配黑面兩款。

▲吐舌頭的米奇變身小畫家啦～（圖／翻攝自nixon IG）

講到用米奇的雙手指示時間，來自美國加州的潮流腕錶品牌NIXON早在3月就公布聯名系列腕錶，11月底再公布與洛杉磯藝術家Steven Harrington合作的款式。錶盤中央的米奇化身畫家，吐著舌頭、拿著畫筆的雙手同樣能選轉指示時間，配上繽紛的塗鴉圖案、金色錶殼，超搶眼！

▲史努比、查理布朗的雙手也會旋轉～售價158美金（約台幣4871元）。（圖／翻攝自www.timex.com）

另外TIMEX的官網上，還將「長短手」設計運用到同樣有著高人氣的PEANUTS（花生漫畫）上！以史努比與查理布朗為主角，呆萌表情或是開心的跳躍，配上會旋轉的雙手，讓你每次看時間，彷彿都能感受到他們的不同心情，厭世情緒無形中就會被療癒惹～

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