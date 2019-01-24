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十年挑戰全是回憶！「偶像劇花苞頭、超厚瀏海」妳留過哪一種？

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編輯／Ann 圖／劇照、翻攝網絡

近期社群網站上風靡十年對比挑戰，更是炸出了不少人的童年回憶。過往髮型也一一浮上檯面，網友紛紛表示，「不懂以前在幹嘛」，「十年前覺得時尚，現在是災難。」無論十年挑戰差多少，這都是屬於我們的回憶，一起來重溫。

# 拍照必備超厚瀏海

翻開高中國中照片，應該每個女孩們都走過妹妹頭造型，那個時候的瀏海一定要長到快遮住眼睛，但是又不能全部遮住。體育課跑步時，總是捂住瀏海就怕風吹亂，一旦有人掀開就是死罪！不過現在長大的我們，應該很少有妹妹頭瀏海了，真的是童年回憶。

▲十年挑戰。（圖／劇照）

# 離子夾直髮

還記得那時候《痞子英雄》剛推出，張鈞甯飾演的藍西英，應該成為不少女孩心目中的女神範本，一頭直長黑更是男生的最愛。所以女孩們十年前應該都嘗試過，把頭髮留長，覺得直到不能再直的柔順髮，才是最美的。

▲十年挑戰。（圖／劇照）

#日系花苞頭

大家一定記得偶像劇女主角都會時不時扎起花苞頭，可愛清新的模樣吸引大批女孩們學習。只要大大圓圓的丸子頭，再配上厚瀏海，整個覺得自己是偶像劇女主角啊，真是懷念到不行~

▲十年挑戰。（圖／劇照）

# 頭頂抓到最蓬

現在輪到男孩們尋找回憶了，如果說票選十年前的代表髮型，應該就是像飛輪海一樣，超蓬鬆的玉米鬚髮型。那個時候男生真的一定要抓出新高度，誰的頭髮不夠高就是不夠潮，而且層次一定要分明，瀏海鬢角遮住臉頰，頭頂打薄出利落感。還記得男孩們下課都會互相幫忙抓頭髮，真的是十年前的重要活動呢。

▲十年挑戰。（圖／劇照）

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聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

十年挑戰, 回憶, 偶像劇, 花苞頭, 瀏海, IG, 10YearsChallenge
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