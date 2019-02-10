情人節撩妹送香水準沒錯！粉紅色瓶身讓她絕對淪陷

文／Squid 圖／品牌提供

情人節還在煩惱要送什麼嗎？專櫃品牌也針對情人節推出全新的限量系列，像是香水之類的單品，包裝設計超美，香味又厲害，不妨可以參考看看，送給情人作為情人節禮物，《ET FASHION》也整理3款必送的單品，送出手女友絕對開心。

1.CALVIN KLEIN 永恆熾愛女性淡香精，100ml、售價3250元

以迷人的果香氣息－鮮綠柑橘為開端，詮釋女人於熱戀時期的可人模樣；中調由香豌豆花瓣甜蜜登場，不同於果香的多汁香氣，香豌豆不僅花朵美麗，而且枝葉乾淨利落，此外味道香甜，香豌豆花以粉紅、白、淡紫、及紫紅等最美，後調帶有燻燒氣息的勞丹脂為基調詮釋，帶出這款香水的精采迷人之處。

2.TOUS撩心女性淡香精，100ml、售價2450元

「TOUS撩心女性淡香精」光滑、圓潤的曲線設計為新作的瓶身亮點，整體以高質玻璃製成，金屬光澤與透亮粉紅玫瑰色彩，賦予它女性化與感性兼具質感，使香水成為女生梳妝台的奢華之選。前味製造默契：粉紅胡椒、水果雞尾酒、柑橘、檸檬、黑醋栗，中味製造浪漫：玫瑰、鳶尾花，後味情感接力：香草、麝香、零陵香豆、龍涎香。

3. BYREDO 2019 情人節限定旅行淡香精禮盒，6x12ml、售價5,500元

廣受歡迎的BYREDO淡香精向來以50ml及100ml包裝呈現，多款經典香味如花香調的返樸歸真、無人之境、熱帶爵士、鬱金香、百花歡慶；今年情人節，BYREDO為戀人們特別挑選最受歡迎的六款香氣：熱帶爵士、黑色番紅花、返樸歸真、吉普賽之水、莫哈維之影及無人之境，絕對是送禮首選。