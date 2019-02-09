出門拖拉、回家衣物亂丟　新婚磨合期會遇到的7個吵架點與解決之道

婚禮只有一天，但婚姻卻是一輩子，就算有一場多麼浪漫又夢幻的婚禮，最終都必須回歸「現實」，將原本的男女朋友，重新定義在「先生和太太」的位置，用另一種角度看待對方。

然而，當男女朋友的時候，相處起來並不如婚後那般「赤裸裸」。編輯這次特別集結了身邊好友以及自身的經驗，分享給大家，夫妻在新婚後，最容易造成爭執與吵架的 7 個導火線吧！

引爆點 1：生活作息的不同

以前還跟家人住在一起時，很清楚爸媽幾點要洗澡、睡覺，知道哪些時間點做哪些事情會影響到其他人。但當兩個人開始一起住後，常常會有太太想要早睡，先生卻想坐在床上打電動；或是先生想睡覺了，太太又一直想要聊天，弄得某一方睡不飽，產生不好的情緒。

解決之道：要有自己的空間，做自己想做的事情，以不影響對方的情況下為主。

引爆點 2：賴床到最後一刻



雖然還沒結婚之前也會賴床，但至少是「自己對自己負責」。如果兩個人都有按掉鬧鐘繼續睡的壞習慣，就很容易一起睡過頭導致上班遲到；或者有一方比較「守時」，成為「人體鬧鐘」背負著要叫另一半起床的「重責大任」，就完全沒有賴床、睡過頭的「機會」。

解決之道：每 5 分鐘設一個鬧鐘，硬是把自己和另一半逼起床。

引爆點 3：收納的習慣不一樣

「喂，你把鑰匙放到哪裡呢？」「你有沒有看到我的存摺啊？」由於兩人來自不同的家庭，從前生活的環境、空間，會影響著未來整理、收納的邏輯，導致於常常有一方收東西，另一方找不到的窘境。這時候，如果還被碎念，或者是在出門的時候找不到東西，就很容易大發雷霆了！

解決之道：平均分配整理區域，例如先生負責客廳、浴室；太太負責房間、廚房。

引爆點 4：吃完飯碗筷不收

看似小事，卻是最容是引起另一半的戰火！也許先生覺得，吃完飯碗筷、盤子先擺在桌上又沒差，要洗的時候再收就好了；但太太會認為，如果不趕快收，放到洗碗槽裡泡水，等一下就會很難洗，而且一整桌髒碗盤擺在桌上看了就很礙眼！諸如此類的事情，雖然沒什麼大不了，但講出來一定讓許多新婚夫妻感同身受啊！

解決之道：既然無法改變對方，那就做好家事分配吧。例如吃飽後太太負責收碗筷，先生再去洗碗，就能降低不滿的感覺喔！

引爆點 5：出門拖拖拉拉

這點相信是多數女人的問題啦！每次出門前忙著搭配衣服、化妝，總要弄得1、2 個小時才有辦法「大功告成」，時常惹得另一半不開心，或是延誤了原本的計畫。雖然編輯知道一直等待的心情，但為了能跟美美的跟老公出門，還請男人們多擔待囉！

解決之道：反覆提醒對方要提早做準備，即可「化解」接下來的煩躁情緒。

引爆點 6：回家衣物亂丟

忙碌了一整天，回到家後衣服換好，就想立刻攤在沙發上休息。只是，另一半可能常常襪子、外套等隨手一丟，便開始看電視、打電動，時常等到對方看不下去了，再把髒衣服丟到洗衣籃裡面，這種可能是「從小就養成的壞習慣」，可不是說改就了改的呀！

解決之道：「眼不見為淨」，如果不想養成對方的壞習慣更加「增長」，就要假裝看不到，等到他受不了了之後，自然就會整理。

引爆點 7：輕重緩急的觀念不同



每個人做事情都有自己的一套模式，沒有所謂的誰對誰錯。正因如此，有時候在處理事情的先後順序上會有出入；應該要先洗衣服還是倒垃圾？要先回娘家還是換被套？種種小事情，都有機會在無預警的情況下，成為不受控的導火線。

解決之道：靠時間來培養兩人專屬的默契，想要短時間內解決這個問題基本上有一定的困難度，還是先「放寬心」吧！

看完後，大家是否覺得非常有共鳴呢？其實，編輯覺得，有時候因為這些瑣事吵架，也並不全然是件壞事，透過不停地磨合、相處，找到彼此的生活磨式，過程也許不輕鬆，但回過頭來看，這些事情也許能成為未來特別的回憶呢！

（圖／Pexels）

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